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Published Сегодня, 05:23

Modified Сегодня, 05:23

Updated Сегодня, 05:23

Врач Шелудкова: при сухости во рту нужно срочно посетить стоматолога

23 августа 2024, 05:23
Врач-стоматолог Виктория Шелудкова в беседе с сайтом aif.ru рассказала о десяти причинах посетить стоматолога как можно скорее.

В первую очередь насторожить должен запах изо рта. Многие люди не подозревают у себя галитоз, хотя причины его появления могут быть психологические и медицинские. Это может указывать на проблемы с полостью рта или системой ЖКТ. В самом несерьезном случае дело в плохой гигиене, которую просто нужно подкорректировать.

Вторая причина бежать к стоматологу — кровоточивость десен. Она может возникать во время употребления пищи или при чистке зубов. Это может указывать на гингивит, пародонтит, стоматит и другие заболевания. Часто это один из признаков развития сахарного диабета.

Изменение цвета эмали, он же флюороз, также может стать причиной посещения врача. В самых тяжелых случаях (осыпание, крошение зубов, трещины) это может указывать на развитие онкологии, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Также Виктория Шелудкова советует обращаться к врачу при появлении следующих проблем:

  • Повышенная чувствительность зубов.
  • Боль челюсти, десен или зубов.
  • Воспаление и изменение цвета десен.
  • Разрушение и шаткость зубов.

Сухость во рту тоже может стать причиной для посещения стоматолога. Слюна играет важную роль в переваривании пищи, а также омывании поверхности зубов. От сухости могут начаться проблемы с зубным рядом, а также привести к заболеваниям полости рта.

Врач советует не затягивать посещение стоматолога, а также не забывать о плановых ежегодных осмотрах.

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