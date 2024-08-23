Врач Шелудкова: при сухости во рту нужно срочно посетить стоматолога

В первую очередь насторожить должен запах изо рта. Многие люди не подозревают у себя галитоз, хотя причины его появления могут быть психологические и медицинские. Это может указывать на проблемы с полостью рта или системой ЖКТ. В самом несерьезном случае дело в плохой гигиене, которую просто нужно подкорректировать.