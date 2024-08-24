ЕР: В бюджете 2025–2027 будут сохранены все социальные обязательства перед жителями

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
В заседании программной комиссии участвовали председатель «Единой России» Дмитрий Медведев и федеральные министры. В ходе обсуждения федерального бюджета на 2025–2027 годы они предусмотрели необходимые объемы финансирования проектов, запущенных в рамках народной программы партии, пишет newsnn.ru
Как заявляет Медведев, ранее обозначенные приоритеты партии сохраняются. Единороссы, принимающие непосредственное участие в формировании бюджета, считают наиболее актуальной задачей сохранение обороноспособности и безопасности нашей страны. В настоящее время военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов, а также их семьям предоставляется множество социальных гарантий. Финансирование Госфонда поддержки участников СВО в 2025 году сохранится в прежнем объеме.
Партийцы считают не менее значимыми и остальные задачи, активно содействуя развитию новых регионов и участвуя в обеспечении финансирования других важных соцпроектов.
Медведев заверил, что «Единая Россия» не прекращает выполнять обязательства перед жителями нашей страны, в частности — оказывая поддержку семьям с детьми. В новом бюджете будет предусмотрено финансирование программы «Семейная ипотека».
Поставленные президентом национальные задачи развития России также решаются при участии ЕР. Получены отличные результаты в социальной части — в том числе в рамках программы капремонта школ отремонтировали свыше тысячи зданий, среди которых есть и школы новых регионов.
Председатель партии подчеркнул, что планирование нового бюджета должно осуществляться с учетом необходимости дальнейшей реализации программы. На это требуется порядка 60 миллиардов рублей в год.
Как сообщает сайт ER.RU, Медведев отметил, что в особой поддержке нуждаются регионы нашей страны. Председатель партии ЕР потребовал от единороссов предоставления отчетов о выполнении социальных обязательств. Поправки ЕР позволили нарастить финансирование регионов на 165 миллиардов рублей.
Медведев рассказал о нескольких социальных проектах, на реализацию которых потребуется направить дополнительное финансовое обеспечение: 2,5 млрд рублей выделят на проект модернизации первичного звена здравоохранения; 7,2 миллиарда рублей будет направлено на строительство школ и 1,6 миллиарда рублей — на комплексное развитие сельских территорий. Почти 320 тысяч семей смогут улучшить свои жилищные условия по программе «Семейная ипотека» благодаря субсидированию. Льготное лекарственное обеспечение россиян, имеющих патологии сердца и сосудов, в этом году также было расширено.
На 3,5 миллиарда рублей выросло финансовое обеспечение бесплатного горячего питания для младшеклассников российских школ. В соответствии с задачами проекта каждый год поддержку получают 7 миллионов детей.