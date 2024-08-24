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ЕР: В бюджете 2025–2027 будут сохранены все социальные обязательства перед жителями

ЕР: В бюджете 2025–2027 будут сохранены все социальные обязательства перед жителями

24 августа 2024, 10:44
Фото: ER.RU
В процессе планирования федерального бюджета партия «Единая Россия» и кабинет министров предусмотрят финансирование президентских поручений из послания, национальные цели развития Российской Федерации и реализацию социальных программ.

В заседании программной комиссии участвовали председатель «Единой России» Дмитрий Медведев и федеральные министры. В ходе обсуждения федерального бюджета на 2025–2027 годы они предусмотрели необходимые объемы финансирования проектов, запущенных в рамках народной программы партии, пишет newsnn.ru

Как заявляет Медведев, ранее обозначенные приоритеты партии сохраняются. Единороссы, принимающие непосредственное участие в формировании бюджета, считают наиболее актуальной задачей сохранение обороноспособности и безопасности нашей страны. В настоящее время военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов, а также их семьям предоставляется множество социальных гарантий. Финансирование Госфонда поддержки участников СВО в 2025 году сохранится в прежнем объеме.

Партийцы считают не менее значимыми и остальные задачи, активно содействуя развитию новых регионов и участвуя в обеспечении финансирования других важных соцпроектов.

Медведев заверил, что «Единая Россия» не прекращает выполнять обязательства перед жителями нашей страны, в частности — оказывая поддержку семьям с детьми. В новом бюджете будет предусмотрено финансирование программы «Семейная ипотека».

Поставленные президентом национальные задачи развития России также решаются при участии ЕР. Получены отличные результаты в социальной части — в том числе в рамках программы капремонта школ отремонтировали свыше тысячи зданий, среди которых есть и школы новых регионов.

Председатель партии подчеркнул, что планирование нового бюджета должно осуществляться с учетом необходимости дальнейшей реализации программы. На это требуется порядка 60 миллиардов рублей в год.

Как сообщает сайт ER.RU, Медведев отметил, что в особой поддержке нуждаются регионы нашей страны. Председатель партии ЕР потребовал от единороссов предоставления отчетов о выполнении социальных обязательств. Поправки ЕР позволили нарастить финансирование регионов на 165 миллиардов рублей.

Медведев рассказал о нескольких социальных проектах, на реализацию которых потребуется направить дополнительное финансовое обеспечение: 2,5 млрд рублей выделят на проект модернизации первичного звена здравоохранения; 7,2 миллиарда рублей будет направлено на строительство школ и 1,6 миллиарда рублей — на комплексное развитие сельских территорий. Почти 320 тысяч семей смогут улучшить свои жилищные условия по программе «Семейная ипотека» благодаря субсидированию. Льготное лекарственное обеспечение россиян, имеющих патологии сердца и сосудов, в этом году также было расширено.

На 3,5 миллиарда рублей выросло финансовое обеспечение бесплатного горячего питания для младшеклассников российских школ. В соответствии с задачами проекта каждый год поддержку получают 7 миллионов детей.

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