ЕР: В бюджете 2025–2027 будут сохранены все социальные обязательства перед жителями

Медведев рассказал о нескольких социальных проектах, на реализацию которых потребуется направить дополнительное финансовое обеспечение: 2,5 млрд рублей выделят на проект модернизации первичного звена здравоохранения; 7,2 миллиарда рублей будет направлено на строительство школ и 1,6 миллиарда рублей — на комплексное развитие сельских территорий. Почти 320 тысяч семей смогут улучшить свои жилищные условия по программе «Семейная ипотека» благодаря субсидированию. Льготное лекарственное обеспечение россиян, имеющих патологии сердца и сосудов, в этом году также было расширено.