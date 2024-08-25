Как подготовить дачу к осени

Близится время, когда пора перевернуть календарь и снова…готовить дачу к осени! Если вам каждый год непонятно, за что взяться в первую очередь, — без паники. Мы вместе с экспертами СОГАЗа собрали для вас чек-лист с советами, которые помогут подготовить участок и частный дом к холодам.

И не забывайте, что один из самых важных советов — страхование имущества от СОГАЗа Огород Собираем урожай! Овощи (особенно если это корнеплоды) нужно просушить на солнце, рассортировать и убрать в деревянные ящики в темном сухом месте. Морковь и свекла дольше сохранят свою свежесть, если вы срежете с них верхушки. Кочаны капусты нужно завернуть в бумагу, а под огурцы и помидоры положить сухие опилки. Земля После того, как урожай собран, стоит удобрить землю к следующему году. Для этого можно высадить овес, а спустя несколько недель скосить верхушки и перекопать землю вместе с травой. Деревья и кустарники С помощью секатора избавьтесь от сухих и поломанных ветвей, обработайте срезы раствором медного купороса (1 ч/л на 1 л воды), а также избавьтесь от мха и лишайников на стволах — в них живут паразиты. Дом Убедитесь в целостности крыши и проверьте герметичность окон. Слейте воду из труб, чтобы они не лопнули на морозе и законсервируйте септик, если он есть. Отключите воду и газ. Опустошите холодильник и отключите все электроприборы от сети. Позаботьтесь о защите дома — проверьте, надежно ли закрываются окна, не нужно ли заменить замок, установите видеонаблюдение, если в вашем СНТ бывали случаи краж. А чтобы на 100% быть уверенным в безопасности дачи — оформите страховой полис СОГАЗа от пожара, ограбления и стихийных бедствий на максимально комфортных условиях.