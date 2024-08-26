Эксперт объяснила, что изменится в России после очередных ограничений Microsoft

«Что касается вариантов обхода этого запрета, то здесь нужно в первую очередь понять, насколько это целесообразно. Частные пользователи находят варианты подключения и оплаты таких сервисов, если хотят продолжать использовать привычный продукт, но корпоративным клиентам удобнее один раз потратить некоторое время на перестройку бизнес-процессов и освоение российских аналогов, чем постоянно зависеть от новых ограничительных решений Microsoft», — заключила она.