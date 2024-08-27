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Published Сегодня, 10:08

Modified Сегодня, 10:12

Updated Сегодня, 10:12

Губернатор направил средства для объектов здравоохранения Дона

Губернатор направил средства для объектов здравоохранения Дона

27 августа 2024, 10:08
Фото: телеграм-канал «Дон меняется»
Глава региона Василий Голубев подписал распоряжения о выделении из областного бюджета почти 12 млн рублей для дополнительного оснащения учреждений медицины Дона.

Так, свыше 6,2 млн рублей направлено на приобретение мебели и оборудования для областной стоматологической поликлиники.

Ассигнования предусмотрены также на закупку инвентаря для областной клинической больницы, детской городской больницы №1 в Ростове-на-Дону, медицинского оборудования — для областной клинической больницы №2, городской клинической больницы скорой медицинской помощи Таганрога, центральных больниц Азовского, Октябрьского районов.

Оснащение получат и городские поликлиники №9 и №42 донской столицы.

 

Источник: телеграм-канал «Дон меняется»

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