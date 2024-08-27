Губернатор направил средства для объектов здравоохранения Дона

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Так, свыше 6,2 млн рублей направлено на приобретение мебели и оборудования для областной стоматологической поликлиники.
Ассигнования предусмотрены также на закупку инвентаря для областной клинической больницы, детской городской больницы №1 в Ростове-на-Дону, медицинского оборудования — для областной клинической больницы №2, городской клинической больницы скорой медицинской помощи Таганрога, центральных больниц Азовского, Октябрьского районов.
Оснащение получат и городские поликлиники №9 и №42 донской столицы.
Источник: телеграм-канал «Дон меняется»