Онлайн-медицина побуждает людей уделять больше внимания ЗОЖ — исследование СОГАЗа

Posted 27 августа, 03:00
Published 27 августа, 03:00
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Из них 43% — отдают предпочтение именно онлайн-приемам. В опросе приняли участие 1000 респондентов из всех регионов РФ.
Более 40% опрошенных отметили, что, хотя бы раз пользовались сервисом медицинских онлайн-консультаций, из них 71% пользуются сервисом регулярно. Еще 34% отметили, что планируют начать пользоваться телемедом в ближайшем будущем.
Активные пользователи медицинских онлайн-сервисов отмечают, что главными критериями выбора в пользу дистанционных консультаций стала возможность круглосуточного доступа к сервису, экономия времени на дорогу в клинику, а также получение всех рекомендаций по итогам приема у врача в личный кабинет в мобильном приложении.
Возможность быстрой записи и доступа к нужному врачу побудила чаще использовать телемедицину 42% респондентов. Некоторые респонденты также указали, что широкий выбор медицинских профилей для онлайн-записи выручил их в ситуации нехватки нужных специалистов в родном городе.
Клиенты СОГАЗа высоко оценивают сервис онлайн-консультаций. По результатам регулярного опроса удовлетворенности, уровень NPS (индекс готовности рекомендовать) в части оказания телемедицинских услуг превышает 90%.
«Результаты опроса подтверждают, что онлайн-медицина не просто тренд, а будущее здравоохранения. Доступность и простота сервиса способствуют более осознанному подходу к собственному благополучию и мотивируют застрахованных уделять больше внимания вопросам здоровья. Высокий уровень удовлетворенности качеством обслуживания среди тех, кто активно использует телемедицину в повседневной жизни, свидетельствует о доверии к услугам цифровой медицины, понятности и комфортности сервиса», — отметила исполнительный директор СОГАЗа Мария Берлова.
Среди самых популярных специальностей в телемеде: терапевт (более 50% запросов), педиатр, психолог, акушер-гинеколог, гастроэнтеролог, невролог, эндокринолог, уролог, дермато-венеролог и аллерголог-иммунолог.
Три четверти опрошенных считают, что представленного количество врачебных профилей для онлайн-консультаций достаточно, однако, среди предложенных специализаций большинство проголосовало за добавление услуг диетолога и психотерапевта. Спрос на специалистов по поддержанию здорового образа жизни среди застрахованных по полису ДМС отражает тренды и заинтересованность не только в физическом, но и ментальном благополучии.
Онлайн-медицина пользуется популярностью как у мужчин (52%), так и у женщин (48%). Среди респондентов нет значительного перевеса в сторону определенного возраста: на пользователей 46-60 лет приходится 43% респондентов, старше 60 лет — 25%. Это значит, что процесс получения дистанционных услуг достаточно прост и доступен всем возрастным группам.
По данным СОГАЗа, в среднем клиенты обращаются за дистанционными консультациями 3 раза в год. Чаще всего онлайн-медициной пользуются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Башкортостан, Нижегородской, Новосибирской и Сахалинской областей. Кроме того, часть обращений поступает от застрахованных, которые находятся за границей или в поездках по России.
Страховая Группа «СОГАЗ» основана в 1993 году и является крупнейшим в России страховщиком федерального уровня. Группа предоставляет более 100 программ страхования для частных лиц и предприятий разных сфер деятельности. Надежность и финансовая устойчивость компаний Группы подтверждены ведущими рейтинговыми агентствами. Региональная сеть Группы включает в себя более 1000 подразделений и офисов продаж по всей России.