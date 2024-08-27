Онлайн-медицина побуждает людей уделять больше внимания ЗОЖ — исследование СОГАЗа

По данным СОГАЗа, в среднем клиенты обращаются за дистанционными консультациями 3 раза в год. Чаще всего онлайн-медициной пользуются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Башкортостан, Нижегородской, Новосибирской и Сахалинской областей. Кроме того, часть обращений поступает от застрахованных, которые находятся за границей или в поездках по России.