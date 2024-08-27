Ученые рассказали, почему бананы могут исчезнуть

Основной сорт бананов, который сегодня можно увидеть на полках магазинов, называется «кавендиш». Именно ему и угрожает грибок Foc TR4, который уничтожает посевы. Его практически невозможно вывести. Проблема усугубляется тем, что бананы «кавендиш» по всему миру, по сути, являются клонами и генетического разнообразия не имеют. Поэтому все посевы уязвимы перед болезнью. Об этом информирует портал newkhakasiya.online.