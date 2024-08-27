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Published Сегодня, 08:57

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Updated Сегодня, 08:59

Ученые рассказали, почему бананы могут исчезнуть

Ученые рассказали, почему бананы могут исчезнуть

27 августа 2024, 08:57
Фото: 1MI
Исследователи пытаются найти способ спасти бананы, которые в привычном нам виде могут исчезнуть. Это связано с появлением нового опасного грибка.

Основной сорт бананов, который сегодня можно увидеть на полках магазинов, называется «кавендиш». Именно ему и угрожает грибок Foc TR4, который уничтожает посевы. Его практически невозможно вывести. Проблема усугубляется тем, что бананы «кавендиш» по всему миру, по сути, являются клонами и генетического разнообразия не имеют. Поэтому все посевы уязвимы перед болезнью. Об этом информирует портал newkhakasiya.online.

Ученые отмечают, что в истории уже были случаи, когда сорт бананов функционально вымер. В 1950-х годах основным сортом бананов был Gros Michel. Однако, он не смог пережить первую вспышку фузариоза, и ему на смену пришел «кавендиш», который тогда оказался устойчивым к грибку.

Ученые из Массачусетского университета опубликовали в журнале Nature Microbiology результаты исследования генома нового грибка. Они выяснили, что он произошел не от вида, который уничтожил сорт Gros Michel. Также эксперты обнаружили в геноме Foc TR4 гены, связанные с выработкой оксида азота, который вреден для бананов. Исследователи считают это главным фактором вирулентности грибка. Предположительно он выделяет данный газ, ослабляющий плод, и заражает фрукт.

Это открытие должно помочь ученым остановить эпидемию и спасти бананы «кавендиш». Они также пытаются создать генетически модифицированный банан, который будет устойчив к грибку.

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