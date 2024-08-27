За победу во Всероссийском конкурсе Новочеркасск получит федеральный грант 103 млн

На стадии реализации первого этапа, который уже начался, работы пройдут на участке Платовского проспекта между улицами Московской и Пушкинской. Второй этап благоустройства затронет территорию от площади Ермака до улицы Московской. По задумке здесь появится лента с сюжетами по истории Новочеркасска, площадка для экскурсионных групп, а также информационные стенды, указатели, таблички с QR-кодами для просмотра архивных фотографий и различные арт-объекты. На проспекте высадят более 150 деревьев и 2000 кустарников, в тени которых установят скамейки и парковые кресла.