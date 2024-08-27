За победу во Всероссийском конкурсе Новочеркасск получит федеральный грант 103 млн

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
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Updated Сегодня, 12:41
Победителем в категории «Малые города с численностью населения 100–200 тысяч человек» стал город Новочеркасск, который получит федеральный грант в размере 103 миллионов рублей.
Глава донского региона Василий Голубев вместе с советником губернатора Викторией Абрамченко представили проект благоустройства Платовского проспекта от улицы Московской до площади Ермака премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
Как отметил губернатор Ростовской области Василий Голубев, наш регион регулярно принимает участие в этом конкурсе. Из 39 заявок поданных с начала проведения конкурса, 13 стали победителями. Причем девять из них уже реализовано, остальные в работе.
— Приведение в порядок проспекта атамана Платова в Новочеркасске позволит создать туристический маршрут, который свяжет основные достопримечательности города, — пояснил Василий Голубев премьер-министру.
Проект благоустройства проспекта был разработан в прошлом году администрацией Новочеркасска. При его создании авторы изучили множество архивных фотографий, а также провели консультации с научными сотрудниками Музея истории донского казачества.
Основная часть проекта касается комплексного преображения Платовского проспекта, где по задумке авторов, планируется воссоздать исторические элементы архитектурного ансамбля.
На стадии реализации первого этапа, который уже начался, работы пройдут на участке Платовского проспекта между улицами Московской и Пушкинской. Второй этап благоустройства затронет территорию от площади Ермака до улицы Московской. По задумке здесь появится лента с сюжетами по истории Новочеркасска, площадка для экскурсионных групп, а также информационные стенды, указатели, таблички с QR-кодами для просмотра архивных фотографий и различные арт-объекты. На проспекте высадят более 150 деревьев и 2000 кустарников, в тени которых установят скамейки и парковые кресла.
Также на бульваре установят новые фонарные столбы идентичные тем, что освещали проспект в 60-х годах ХХ века. Изюминкой проекта станут полуротонды, обрамляющие проспект с двух сторон от ул. Московской. Они были утрачены в 70-е годы прошлого века.
Советник губернатора Виктория Абрамченко отметила, что Новочеркасск настолько уникальный город, что заслуживает лучшего.
— Я искренне рада, что Новочеркасск победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Благодаря обновлению Платовского проспекта экономика города получит новый стимул к росту, а жители — новое качество городской среды. В следующем году Новочеркасск отмечает своё 220-летие. Уверена, что благоустройство Платовского станет отличным подарком для горожан и гостей города, — добавила Виктория Абрамченко.
Напомним, что за девять лет в Ростовской области было обустроено более 800 общественных пространств, это и парки, и скверы, и набережные. В процессе обновления городской среды активное участие принимают и сами жители региона. Только в этом году к участию во всероссийском голосовании подключились более 520 тысяч дончан.