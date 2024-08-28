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Published Сегодня, 14:23

Modified Сегодня, 14:25

Updated Сегодня, 14:25

Банк «Центр-инвест» снова начал принимать заявки по программе ИТ-ипотеки

Банк «Центр-инвест» снова начал принимать заявки по программе ИТ-ипотеки

28 августа 2024, 14:23
Фото: 1MI
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Банк «Центр-инвест» возобновил прием заявок в рамках государственной программы ИТ-ипотеки.

Программа ипотеки с государственной поддержкой дает возможность купить жилье на первичном рынке под процентную ставку 5,55% в год (полная стоимость займа составляет от 5,398% до 5,499%) без необходимости обязательного страхования и запретов на досрочное погашение.

Клиенты могут оформить кредит на срок до 25 лет, при этом стартовый взнос должен составлять минимум 20%. Это позволяет заемщикам выбрать удобный уровень финансовой нагрузки.

Банк «Центр-инвест» принимает активное участие в различных государственных инициативах, направленных на улучшение доступа к ипотечным займам. Помимо этого, он предлагает собственные разнообразные кредитные продукты.Узнать более подробную информацию о льготной ипотеке, а также рассчитать ежемесячный платеж и подать онлайн-заявку можно на сайте банка.

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