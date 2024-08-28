Правозащитники предложили устранить перекосы при трактовке интернет-правонарушений

Участники 14-го Конгресса уголовного права также обсуждали тему пересмотра квалификации дел о telegram-шантаже и заключили, что если человек принял решение предоставить оплату за удаление нежелательных данных, в действиях создателей telegram-канала не усматривается признаков вымогательства и преступления в целом. Однако, когда потерпевший не предоставил оплаты, и ему было предложено заплатить за удаление публикации, то рассмотрение дела может производиться в рамках статьи 179 УК РФ о принуждении к сделке.