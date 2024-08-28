Правозащитники предложили устранить перекосы при трактовке интернет-правонарушений

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
С 2022 года количество таких дел растет. Зачастую за посты в социальных сетях граждане получают более серьезные наказания, чем за преступления против жизни и здоровья людей. В обращении к президенту члена СПЧ Евы Меркачевой содержится просьба об устранении данного перекоса. Заручившись поддержкой научного и адвокатского сообщества, специалист уже направила в ГД РФ перечень инициатив по гуманизации.
Эксперт ранее уже поднимала этот вопрос в конце 2023 года. Она уверена, что в настоящее время подобные правонарушения квалифицируются неверно. Вымогательство относится к категории особо тяжких преступлений, в связи с чем в нашей стране следует пересмотреть правоприменительную практику с последующим смягчением наказаний.
Случаи требования оплаты под угрозой распространения нелицеприятной информации рассматриваются в рамках статьи 163 УК РФ. Согласно экспертному мнению, происходящее в telegram-каналах вымогательством не является.
Специалисты, работающие с подобными делами, объясняют, что интернет-публикация подпадает под категорию «длящегося деяния» — информация распространяется до тех пор, пока контент не удален. Требование оплаты за удаление публикации сейчас трактуется как вымогательство.
Однако доктор юридических наук, профессор МГЮА Константин Ображиев считает данную трактовку неверной. После изучения ряда уголовных дел эксперт заявил, что требование оплатить удаление контента не может считаться шантажом под угрозой распространения информации, так как пост уже существует. В этом ученого поддержали практикующие адвокаты.
По словам члена Адвокатской палаты Москвы Татьяны Пашкевич, если распространение уже произошло, то и угрозы распространения быть не может.
Участники 14-го Конгресса уголовного права также обсуждали тему пересмотра квалификации дел о telegram-шантаже и заключили, что если человек принял решение предоставить оплату за удаление нежелательных данных, в действиях создателей telegram-канала не усматривается признаков вымогательства и преступления в целом. Однако, когда потерпевший не предоставил оплаты, и ему было предложено заплатить за удаление публикации, то рассмотрение дела может производиться в рамках статьи 179 УК РФ о принуждении к сделке.
Ученые и адвокаты уверены, что российскую правоприменительную практику следует откорректировать. В СПЧ разработали перечень инициатив по гуманизации законодательных норм, который направлен в Госдуму. В дальнейшем поправки будут сформулированы и отражены в УК РФ, пишет 360.ru.