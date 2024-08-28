Запущен сервис бесплатного жилья и работы с проживанием для жителей Курской области

В сообщении компании отмечается, что команда сразу включилась в разработку мер помощи пострадавшим и находится в контакте с Минцифры по данному вопросу. Для этого был введен параметр для тех, кто готов предоставить бесплатное жилье. Подобные объявления отмечены бейджами «яПомогаю». В компании добавили, что продолжат искать возможности для помощи тем, кто в ней нуждается.