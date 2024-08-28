Запущен сервис бесплатного жилья и работы с проживанием для жителей Курской области

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
Компания также передает Министерству образования и науки Курской области ноутбуки для детей, которые вынуждены были покинуть свои дома. Также сервис совместно с Красным Крестом организовал доставку предметов первой необходимости в Курскую, Белгородскую, Брянскую и Липецкую области.
Для помощи жителям Курской области на главной странице «Авито Работы» в соседних регионах и Московской области появился баннер «Работа с проживанием», а также соответствующий фильтр при поиске вакансий. Для того чтобы найти подобные предложения, необходимо в фильтрах найти раздел «Компания предоставляет» и галочкой отметить фильтр «Проживание». Работодателям же нужно указать данный параметр в блоке «Что получают работники».
Также жители Курской области могут ознакомиться с советами от Авито Работы и подборкой вакансий на странице «яПомогаю».
Для того чтобы найти бесплатное жилье, нужно зарегистрироваться и зайти в раздел «Недвижимость», выбрать «Снять», затем «На длительный срок». Потом выбрать фильтр «Бесплатное временное проживание». Важно, чтобы номер телефона на платформе соответствовал указанному в заявлении на выплату пострадавшим на «Госуслугах».
В сообщении компании отмечается, что команда сразу включилась в разработку мер помощи пострадавшим и находится в контакте с Минцифры по данному вопросу. Для этого был введен параметр для тех, кто готов предоставить бесплатное жилье. Подобные объявления отмечены бейджами «яПомогаю». В компании добавили, что продолжат искать возможности для помощи тем, кто в ней нуждается.