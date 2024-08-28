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Updated Сегодня, 06:22

Запущен сервис бесплатного жилья и работы с проживанием для жителей Курской области

Запущен сервис бесплатного жилья и работы с проживанием для жителей Курской области

28 августа 2024, 06:22
Фото: 1MI
«Авито» совместно с «Госуслугами» запустили сервис поиска бесплатного временного жилья и работы с проживанием. Воспользоваться им могут жители Курской области. На данный момент на платформе представлено около полутора миллионов вакансий с проживанием. Также ежедневно пополняется база объектов жилья.

Компания также передает Министерству образования и науки Курской области ноутбуки для детей, которые вынуждены были покинуть свои дома. Также сервис совместно с Красным Крестом организовал доставку предметов первой необходимости в Курскую, Белгородскую, Брянскую и Липецкую области.

Для помощи жителям Курской области на главной странице «Авито Работы» в соседних регионах и Московской области появился баннер «Работа с проживанием», а также соответствующий фильтр при поиске вакансий. Для того чтобы найти подобные предложения, необходимо в фильтрах найти раздел «Компания предоставляет» и галочкой отметить фильтр «Проживание». Работодателям же нужно указать данный параметр в блоке «Что получают работники».

Фото: Авито

Также жители Курской области могут ознакомиться с советами от Авито Работы и подборкой вакансий на странице «яПомогаю».

Для того чтобы найти бесплатное жилье, нужно зарегистрироваться и зайти в раздел «Недвижимость», выбрать «Снять», затем «На длительный срок». Потом выбрать фильтр «Бесплатное временное проживание». Важно, чтобы номер телефона на платформе соответствовал указанному в заявлении на выплату пострадавшим на «Госуслугах».

Фото: Авито

В сообщении компании отмечается, что команда сразу включилась в разработку мер помощи пострадавшим и находится в контакте с Минцифры по данному вопросу. Для этого был введен параметр для тех, кто готов предоставить бесплатное жилье. Подобные объявления отмечены бейджами «яПомогаю». В компании добавили, что продолжат искать возможности для помощи тем, кто в ней нуждается.

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