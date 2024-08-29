Более 15 тыс первокурсников приступят к учебе в ДГТУ

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
В этом году в День знаний, который выпадает на 2 сентября, торжественные мероприятия пройдут в Конгресс-холле ДГТУ. Для первокурсников подготовили концертную программу, интерактивные площадки и различные встречи.
К студентам обратятся чиновники, а также руководители различных предприятий. Учащиеся, у которых наивысшие баллы на экзаменах, получат студенческие билеты лично от ректора вуза Бесариона Месхи.
В формате интерактивных презентаций ознакомят новичков с образовательными и внеклассными направлениями работы университета. Программа рассчитана на целый день: мероприятия начнутся в 9 утра и завершатся в 19:30.
Если учитывать все филиалы ДГТУ, то всего поступили 15,1 тысячи человек. В прошлом году было на 1,5 тысячи студентов меньше.
На бакалавриат и специалитет очной формы обучения пришли шесть тысяч студентов, очно-заочной формы — 1,2 тысячи, заочной — 2,6 тысячи.
Что касается очной формы магистратуры, то на нее поступили чуть более тысячи студентов, на очно-заочную — 204 человека, заочную форму выбрали 725 магистрантов.
Получать среднее профессиональное образование в подразделениях ДГТУ в этом году намерены более 2,1 тысячи студентов.
Еще 271 человек смог успешно пройти испытания, чтобы учиться в лицее №50 при ДГТУ, 180 граждан прошли в гимназию при вузе. По 60 человек начнутся учиться в кадетской школе и физико-математической школе Института сферы обслуживания и предпринимательства.
Среди новых студентов ДГТУ более 900 иностранцев из 49 государств. Также первокурсники прибыли из 83 российских регионов. Наибольшее количество иностранных граждан поступили из Туркменистана, Китая, Узбекистана. Среди российских субъектов наибольшее число студентов оказалось из Ростовской области, Кубани и ДНР.
Все бесплатные места в ДГТУ уже заняты. Вдобавок к этому, на платном будут учиться еще 5,5 тысячи студентов бакалавриата, 953 студента магистратуры и 1824 человека на программы среднего профессионального образования.
Поступающие активно использовали программу «Зеленая волна», которая позволяет вузу безвозмездно компенсировать стоимость обучения талантливым абитуриентам, не набравшим необходимое количество баллов для получения бюджетных мест. Наибольшей популярностью пользовались несколько направлений, среди них связанные с информатикой, строительством и информационной безопасностью.
Ректор ДГТУ Бесарион Месхи сообщил, что в этом году бюджетные места были предусмотрены по каждому направлению. Он отметил, что университету выделено на 863 места больше, чем в предыдущем году. В настоящее время в учреждении открыто 24 факультета, на которых предусмотрены свыше 250 направлений подготовки. Он также добавил, что ДГТУ является единственным вузом на юге страны, занимающимся подготовкой инженеров по всем специальностям технологической группы. В этом году начали свою работу новые направления подготовки: ветеринарная интернатура и ординатура по специальности «Клиническая лабораторная диагностика».
Адаптироваться к новым условиям вуза поможет образовательный интенсив «Дни навигации первокурсника». Этот проект не только познакомит новоиспечённых студентов со знаковыми местами донской столицы, но и поможет им определить образовательную траекторию. Интенсив стартовал 26 августа, с начала экскурсионных туров по городу и университетскому кампусу для первокурсников.
Основная часть интенсива состоится с 2 по 7 сентября. В этот период участники смогут самостоятельно записываться на мероприятия по своему выбору. В программе есть несколько блоков, в том числе общеуниверситетские и профильные. Чтобы первокурсникам было легче ориентироваться, в этом году появились чаты с наставниками.