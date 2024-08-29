Более 15 тыс первокурсников приступят к учебе в ДГТУ

Ректор ДГТУ Бесарион Месхи сообщил, что в этом году бюджетные места были предусмотрены по каждому направлению. Он отметил, что университету выделено на 863 места больше, чем в предыдущем году. В настоящее время в учреждении открыто 24 факультета, на которых предусмотрены свыше 250 направлений подготовки. Он также добавил, что ДГТУ является единственным вузом на юге страны, занимающимся подготовкой инженеров по всем специальностям технологической группы. В этом году начали свою работу новые направления подготовки: ветеринарная интернатура и ординатура по специальности «Клиническая лабораторная диагностика».