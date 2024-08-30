Аналитики: Доверие почти 70% покупателей вызывает верификация через «Госуслуги»

По словам директора департамента доверия и безопасности «Авито» Натальи Юматовой, продавцы при выборе инструмента для прохождения верификации в основном ориентируются на удобство и скорость (63% респондентов). 42% опрошенных решают пройти такую проверку, потому что знают, насколько доверие к подтвержденным продавцам выше. А 20% продавцов зафиксировали увеличение количества поступивших заявок после появления значка «Документы проверены» или «Реквизиты проверены». Покупатели, со своей стороны, больше доверяют ранее известным и хорошо зарекомендовавшим себя инструментам — при этом постепенно изучая информацию о разных типах верификации.