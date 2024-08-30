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Аналитики: Доверие почти 70% покупателей вызывает верификация через «Госуслуги»

Аналитики: Доверие почти 70% покупателей вызывает верификация через «Госуслуги»

30 августа 2024, 09:04
Фото: Изображение Midjourney
Аналитики «Авито» раскрыли статистику, касающуюся отношения пользователей онлайн-платформы к инструментам подтверждения подлинности профиля (верификации).

Исследование показало, что покупатели при выборе продавца в первую очередь смотрят на факт наличия проверки профиля через «Госуслуги» (67%) и по паспорту (66%).

Частные продавцы для прохождения проверки в большинстве случаев выбирают паспорт — 38%. Юрлица чаще предпочитают проверку по ИНН — 70%.

У респондентов из числа покупателей больше всего доверия вызывает подтверждение профиля продавца через «Госуслуги» — 67%, а также по документам (паспорту или водительскому удостоверению) — 66%.

Ежедневно верификацию на платформе проходят свыше 26 тысяч пользователей, хотя годом ранее такое количество было на 25% меньше. Проверка подлинности профиля привлекает потенциальных клиентов, которые рассчитывают на высокую прозрачность сделки, ведь соответствующий значок дает понять, что профиль зарегистрирован реальным лицом или организацией.

Максимальная доля продавцов — 78% от суммарного количества прошедших опрос — проходят верификацию на платформе как физлица, после чего к их аккаунту прикрепляется значок «Документы проверены». Подавляющее большинство частных продавцов подтверждают свои данные с помощью паспорта (38%), «Сбер ID» (23,6%) и водительского удостоверения (20%). Далее по популярности идут Т-ID, личный кабинет на «Госуслугах» и Alfa ID.

Доля продавцов, прошедших верификацию в качестве юрлица на платформе и отмеченных после такой процедуры значком «Реквизиты проверены», достигает 12%, из которых 71% выбирают подтверждение профиля через ИНН, а остальные — T-ID для бизнеса и «Сбер Бизнес ID».

Кроме того, еще около 10% продавцов на платформе предпочитают проходить верификацию как самозанятые по «Госуслугам» или банковским ID.

По словам директора департамента доверия и безопасности «Авито» Натальи Юматовой, продавцы при выборе инструмента для прохождения верификации в основном ориентируются на удобство и скорость (63% респондентов). 42% опрошенных решают пройти такую проверку, потому что знают, насколько доверие к подтвержденным продавцам выше. А 20% продавцов зафиксировали увеличение количества поступивших заявок после появления значка «Документы проверены» или «Реквизиты проверены». Покупатели, со своей стороны, больше доверяют ранее известным и хорошо зарекомендовавшим себя инструментам — при этом постепенно изучая информацию о разных типах верификации.

Также в перечне причин, которые приводят к прохождению верификации профиля, фигурировало наличие расширенного функционала для управления аккаунтом — например, право создания профессионального профиля.

Цифровой бейдж «Документы проверены» предоставляется физлицам после прохождения проверки по паспорту, водительскому удостоверению, «Госуслугам» и банковским ID («Сбер ID», Т-ID, «Альфа ID»). Значок «Реквизиты проверены» присваивается аккаунту на фоне проверки по ИНН компании, а при авторизации — через «T-Бизнес ID», «Сбер Бизнес ID» и «Альфа ID для бизнеса».

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