Модульбанк предоставляет клиентам обновленный сервис облачных касс

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
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Updated Сегодня, 07:24
Тогда кассовые аппараты нужны были для организации бизнеса, но сейчас, благодаря переходу на новые технологии, внедрению мобильных и онлайн-платежей, предприниматели повсеместно выбирают облачные кассы, которые позволяют принимать оплату онлайн при отсутствии физического кассового аппарата, пишет newsnn.ru.
Первая облачная касса в нашей стране была введена в обиход в 2017 году компанией «Бизнес.Ру Онлайн-Чеки». Это первая российская компания, которая занялась предоставлением услуг облачной фискализации. Благодаря таким плюсам, как простота эксплуатации, экономия времени, сокращение расходов на обслуживание клиентов, сервисы облачных касс начали пользоваться повышенным спросом у интернет-магазинов и прочих организаций, имеющих отношение к электронной коммерции.
В наше время собственные сервисы облачных касс нужны практически каждому банку, который намерен оставаться конкурентоспособным на рынке финансовых услуг. Особенно это важно для тех кредитных организаций, которые специализируются на обслуживании компаний малого и среднего предпринимательства.
Например, Модульбанк, позиционирующий себя как предпринимательский хаб с сервисами и ресурсами для развития бизнеса, представил обновленный сервис по удаленной фискализации для владельцев онлайн-магазинов и курьерских служб. Теперь клиенты такого сервиса могут вести работу прямо со смартфона.
Возможности обновленного сервиса помогают принимать платежи, выбивать облачные чеки, передавать данные в ОФД и ФНС, обеспечивая при этом защиту каждой проводимой операции. Единый центр управления позволяет использовать неограниченное количество смартфонов для удаленного приема платежей.
С помощью облачных касс можно принимать платежи и выбивать электронные чеки. В специализированном приложении формируется чек для оплаты, который отправляется в физическую кассу после того, как клиент выберет способ оплаты (наличные или банковская карта). Данные с физической кассы передаются в ОФД и ФНС, после чего клиент получает электронный чек. Все операции с платежами защищены надежными мерами безопасности. Количество мобильных устройств для приема платежей с единым центром управления не имеет ограничений.
Перспективы развития облачных касс выглядят многообещающими, поэтому ведущие банки России продолжают внедрять и улучшать эти технологии. Так, Сбербанк создал сервис «Онлайн-касса Эвотор», позволяющий принимать платежи через интернет и управлять продажами. А Альфа-Банк предлагает решение «Альфа-Касса», которое включает аренду кассовых аппаратов и доступ к облачным сервисам.
Перспективы применения облачных касс достаточно обширны. Благодаря цифровизации и развитию электронной коммерции востребованность самых современных облачных кассовых решений будет набирать обороты, пока на рынок не выйдет очередная инновация, которая вновь поменяет мир до неузнаваемости.