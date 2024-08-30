Модульбанк предоставляет клиентам обновленный сервис облачных касс

С помощью облачных касс можно принимать платежи и выбивать электронные чеки. В специализированном приложении формируется чек для оплаты, который отправляется в физическую кассу после того, как клиент выберет способ оплаты (наличные или банковская карта). Данные с физической кассы передаются в ОФД и ФНС, после чего клиент получает электронный чек. Все операции с платежами защищены надежными мерами безопасности. Количество мобильных устройств для приема платежей с единым центром управления не имеет ограничений.