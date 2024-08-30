На «Самбекских высотах» захоронили останки 88 бойцов погибших в Великой Отечественной

— Сегодня еще 88 солдат обрели покой здесь, на «Самбекских высотах». Имя одного из них установлено. Это красноармеец Трофим Ильич Ковалев, уроженец слободы Большая Орловка Мартыновского района. Имена остальных защитников установить, к сожалению, не удалось. Но мы помним их подвиг, знаем, за что они отдали свои жизни, — сказал глава донского региона.