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Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

На «Самбекских высотах» захоронили останки 88 бойцов погибших в Великой Отечественной

На «Самбекских высотах» захоронили останки 88 бойцов погибших в Великой Отечественной

30 августа 2024, 13:06
Фото: donland.ru
30 августа жители Ростовской области отмечают 81 год со дня освобождения донской земли от немецко-фашистских захватчиков. Глава региона посетил мемориал Славы на Самбекских высотах, где возложил цветы в память о павших воинах.

Память воинов почтили церемонией захоронения бойцов Великой Отечественной, которая прошла со всеми воинскими почестями. После панихиды, под звуки военного оркестра, собравшиеся на Аллее Памяти мемориала, предали земле останки погибших солдат.

Глава Ростовской области отметил, что на Аллее Памяти уже захоронено 494 бойца, из которых удалось установить 31 имя. И сегодня еще 88 солдат обрели вечный покой на «Самбекских высотах».

Фото: donland.ru

— Сегодня еще 88 солдат обрели покой здесь, на «Самбекских высотах». Имя одного из них установлено. Это красноармеец Трофим Ильич Ковалев, уроженец слободы Большая Орловка Мартыновского района. Имена остальных защитников установить, к сожалению, не удалось. Но мы помним их подвиг, знаем, за что они отдали свои жизни, — сказал глава донского региона.

Попрощаться с воином приехали и его родственники. Они поблагодарили поисковиков отряда «01 Регион», которые обнаружили бойца на адыгейской земле, а также региональную власть за достойные похороны своего героя.

Василий Голубев поблагодарил представителей поисковых отрядов и добавил, что все мы обязаны помнить наших героев и защитников. Нести память о них через поколения, передавать детям и внукам правду о той войне, а также о роли нашего народа в победе над фашизмом.

Фото: donland.ru

Вместе с волонтёрами губернатор осмотрел мультимедийную передвижную выставку «Ростовская область. Моя история», где отражены основные исторические эпохи России и целые блоки, которые рассказывают об истории и роли Донского края. Василий Голубев заявил, что данная передвижная экспозиция будет представлена во всех муниципалитетах Ростовской области.

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