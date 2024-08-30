РЭО: 9 субъектов отстают в строительстве объектов по обращению с ТКО

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
На заседании председательствовал министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, пишет newsnn.ru.
Генеральный директор компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев назвал регионы, отстающие в создании объектов обращения с отходами. Всего их девять: Карачаево-Черкесия, Татарстан, ЕАО, Приморье, Тверская, Саратовская, Смоленская, Орловская и Ивановская области. Эти регионы отстают в создании объектов по обработке и утилизации ТКО более чем на год.
Гендиректор РЭО напомнил, что компания подписала дорожные карты с 75 регионами. Реализация большей части инфраструктурных проектов в этих субъектах предусмотрена на основании концессий. Для подготовки документов инвестпроектов нужно много времени, отметил Денис Буцаев. Девять регионов отстают в выполнении проектных мероприятий от сроков, которые указаны в дорожных картах, более чем на год. Ситуацию по своевременному созданию объектов обращения с ТКО глава РЭО назвал критической.
Отметим, что дорожные карты включают в себя такие мероприятия, как подписание концессий, проведение изысканий, разработка проектно-сметной документации. В планах также указаны сроки строительства объектов.
На заседании также обсуждалась работа региональных операторов, которые попадают в зону риска из-за высокой кредиторской или дебиторской задолженности, низкой собираемости платежей, проблем с качеством предоставляемых услуг и в перспективе могут обанкротиться.
Заместитель гендиректора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин отметил необходимость внесения во ФГИС УТКО полных сведений о деятельности регоператоров. Субъекты должны проверить эту информацию и в случае выявленных проблем и рисков помочь наладить ситуацию действующим регоператорам. В случае, когда работа оператора является неэффективной и на это нельзя повлиять, то регион может заменить его на другой.
Российский экологический оператор занимается отработкой деятельности региональных операторов и контролирует реализацию мероприятий, содержащихся в дорожных картах регионов. Также компания проводит постоянный мониторинг ситуации в отрасли, в том числе на базе еженедельного штаба.