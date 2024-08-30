РЭО: 9 субъектов отстают в строительстве объектов по обращению с ТКО

Гендиректор РЭО напомнил, что компания подписала дорожные карты с 75 регионами. Реализация большей части инфраструктурных проектов в этих субъектах предусмотрена на основании концессий. Для подготовки документов инвестпроектов нужно много времени, отметил Денис Буцаев. Девять регионов отстают в выполнении проектных мероприятий от сроков, которые указаны в дорожных картах, более чем на год. Ситуацию по своевременному созданию объектов обращения с ТКО глава РЭО назвал критической.