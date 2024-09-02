Василий Голубев принял участие в торжественных мероприятиях Дня знаний

— Особый день сегодня для первокурсников, в РГЭУ их — около шести тысяч. Не менее значим день и для пяти с половиной тысяч старшекурсников — будущих выпускников. Ребят ждут на предприятиях Дона. В этих стенах они получили образование и путёвку в жизнь. Во многом это заслуга преподавателей, которые щедро делятся знаниями и опытом. Желаю всему мощному профессорско-преподавательскому составу успехов, новых открытий, — отметил губернатор.