Василий Голубев принял участие в торжественных мероприятиях Дня знаний

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
В открытии одного из них, расположенного в микрорайоне «Левенцовский», побывал губернатор Василий Голубев.
Глава региона назвал открытие школы важным событием. Он поприветствовал ребят и их педагогов, после чего осмотрел классы, посетил школьные лаборатории, музей и столовую.
Новая школа донской столицы построена в рамках нацпроекта «Образование». На ее возведение было выделено 1,7 млрд рублей. А на оснащение учебного заведения, по решению губернатора, из областного бюджета направлено более 231,3 млн рублей.
В школе созданы профильные «энергоклассы» с углублённым изучением математики и физики, в этом помогли специалисты «Россетей». Теперь в этих классах будущие инженеры-энергетики получат не только знания, но и все необходимые навыки.
Василий Голубев подчеркнул, что одной из главных задач, которая последовательно решается в Ростовской области, является развитие сети образовательных учреждений. Ведь в День знаний 2024 года первые звонки прозвучали для 471 тысячи юных дончан, в том числе для 47 тысяч первоклассников.
— Сегодня в Ростовской области открылось пять новых школ, которые примут почти 6 тысяч учащихся. А за последние пять лет в Ростовской области построены 32 школы на 19 тысяч мест. Мы точно понимаем, что это идет в общую копилку государства и нашей Ростовской области, — сказал глава региона.
В этот день Василий Голубев посетил и Ростовский государственный экономический университет. Тем первокурсникам, которые получили самые высокие баллы при сдаче ЕГЭ, глава региона лично вручил студенческие билеты.
Губернатор поздравил студентов с наступлением нового жизненного этапа и напомнил, что новый учебный год в Ростовской области начался для 220 тысяч студентов из 108 средних и 27 высших учебных заведений.
— Особый день сегодня для первокурсников, в РГЭУ их — около шести тысяч. Не менее значим день и для пяти с половиной тысяч старшекурсников — будущих выпускников. Ребят ждут на предприятиях Дона. В этих стенах они получили образование и путёвку в жизнь. Во многом это заслуга преподавателей, которые щедро делятся знаниями и опытом. Желаю всему мощному профессорско-преподавательскому составу успехов, новых открытий, — отметил губернатор.
Сегодня в РГЭУ (РИНХ) учится более 23 тысяч студентов, работает шесть филиалов, в том числе один из крупнейших центров подготовки педагогов — Таганрогский институт им. А. П. Чехова. Здесь трудятся свыше 800 преподавателей и учёных, а их исследования находят свое отражение в стратегии социально-экономического развития Ростовской области и города Ростова-на-Дону.