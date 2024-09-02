rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 14:48

Published Сегодня, 14:48

Modified Сегодня, 14:50

Updated Сегодня, 14:50

Василий Голубев принял участие в торжественных мероприятиях Дня знаний

Василий Голубев принял участие в торжественных мероприятиях Дня знаний

2 сентября 2024, 14:48
Фото: Правительство Ростовской области
Сегодня, 2 сентября, Ростовская область, как и вся Россия, отмечает День знаний. К новому учебному году наш регион подошел обновленным. В этот день открылись пять средних школ и одна начальная. Все эти учреждения примут более 6 тысяч ребят.

В открытии одного из них, расположенного в микрорайоне «Левенцовский», побывал губернатор Василий Голубев.

Глава региона назвал открытие школы важным событием. Он поприветствовал ребят и их педагогов, после чего осмотрел классы, посетил школьные лаборатории, музей и столовую.

Новая школа донской столицы построена в рамках нацпроекта «Образование». На ее возведение было выделено 1,7 млрд рублей. А на оснащение учебного заведения, по решению губернатора, из областного бюджета направлено более 231,3 млн рублей.

Он поприветствовал ребят и их педагогов, после чего осмотрел классы, посетил школьные лаборатории, музей и столовую.Он поприветствовал ребят и их педагогов, после чего осмотрел классы, посетил школьные лаборатории, музей и столовую.
Он поприветствовал ребят и их педагогов, после чего осмотрел классы, посетил школьные лаборатории, музей и столовую.
Фото: Правительство Ростовской области

В школе созданы профильные «энергоклассы» с углублённым изучением математики и физики, в этом помогли специалисты «Россетей». Теперь в этих классах будущие инженеры-энергетики получат не только знания, но и все необходимые навыки.

Василий Голубев подчеркнул, что одной из главных задач, которая последовательно решается в Ростовской области, является развитие сети образовательных учреждений. Ведь в День знаний 2024 года первые звонки прозвучали для 471 тысячи юных дончан, в том числе для 47 тысяч первоклассников.

— Сегодня в Ростовской области открылось пять новых школ, которые примут почти 6 тысяч учащихся. А за последние пять лет в Ростовской области построены 32 школы на 19 тысяч мест. Мы точно понимаем, что это идет в общую копилку государства и нашей Ростовской области, — сказал глава региона.

В этот день Василий Голубев посетил и Ростовский государственный экономический университет. Тем первокурсникам, которые получили самые высокие баллы при сдаче ЕГЭ, глава региона лично вручил студенческие билеты.

Губернатор поздравил студентов с наступлением нового жизненного этапа и напомнил, что новый учебный год в Ростовской области начался для 220 тысяч студентов из 108 средних и 27 высших учебных заведений.

— Особый день сегодня для первокурсников, в РГЭУ их — около шести тысяч. Не менее значим день и для пяти с половиной тысяч старшекурсников — будущих выпускников. Ребят ждут на предприятиях Дона. В этих стенах они получили образование и путёвку в жизнь. Во многом это заслуга преподавателей, которые щедро делятся знаниями и опытом. Желаю всему мощному профессорско-преподавательскому составу успехов, новых открытий, — отметил губернатор.

Тем первокурсникам, которые получили самые высокие баллы при сдаче ЕГЭ, глава региона лично вручил студенческие билеты.Тем первокурсникам, которые получили самые высокие баллы при сдаче ЕГЭ, глава региона лично вручил студенческие билеты.
Тем первокурсникам, которые получили самые высокие баллы при сдаче ЕГЭ, глава региона лично вручил студенческие билеты.
Фото: Правительство Ростовской области

Сегодня в РГЭУ (РИНХ) учится более 23 тысяч студентов, работает шесть филиалов, в том числе один из крупнейших центров подготовки педагогов — Таганрогский институт им. А. П. Чехова. Здесь трудятся свыше 800 преподавателей и учёных, а их исследования находят свое отражение в стратегии социально-экономического развития Ростовской области и города Ростова-на-Дону.

#Общество#Ростов-на-Дону#Образование#Голубев#Василий Голубев
Подпишитесь
Жителей Ростовской области уверяют, что они богатеют, и готовят для них вытрезвители
Сегодня, 15:33
Политолог Михайлов заявил, что по делу ростовских судей выявляют новых фигурантов
Сегодня, 14:26
Силовики нагрянули с обысками к председателю Октябрьского суда Ростова
Сегодня, 13:54
Спасатель рассказал, кто разжигает ландшафтные пожары в Ростовской области
Сегодня, 13:10
Концерты звезд в Ростове-на-Дону отменяют и переносят из-за указа губернатора
Сегодня, 13:07
В Ростовской области при возгорании травы погиб человек. Правда это или фейк?
Сегодня, 12:30