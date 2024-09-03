Дмитрий Чернышенко посетил СО. Здание Российских студенческих отрядов Ростова

В столице Дона Василий Голубев показал Дмитрию Чернышенко региональный молодежный центр «ДонМолодой», который был открыт в июне этого года в рамках программы Росмолодёжи «Регион для молодых». В центре функционирует пространство, где расположился музей Российских студенческих отрядов, коворкинг-пространство, фотостудия, конференц-зал, зоны для творчества и работы молодёжи.