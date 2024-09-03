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Updated Сегодня, 12:07

Дмитрий Чернышенко посетил СО. Здание Российских студенческих отрядов Ростова

Дмитрий Чернышенко посетил СО. Здание Российских студенческих отрядов Ростова

3 сентября 2024, 10:17
Фото: Никита Степанов
С рабочим визитом в Ростовскую область прибыли зампредседателя Правительства России Дмитрий Чернышенко и руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Денис Аширов.

Вместе с губернатором Василием Голубевым они посетили мультиформатное пространство Российских студенческих отрядов Ростовской области «СО.Здание».

В столице Дона Василий Голубев показал Дмитрию Чернышенко региональный молодежный центр «ДонМолодой», который был открыт в июне этого года в рамках программы Росмолодёжи «Регион для молодых». В центре функционирует пространство, где расположился музей Российских студенческих отрядов, коворкинг-пространство, фотостудия, конференц-зал, зоны для творчества и работы молодёжи.

Это первая в регионе многофункциональная точка притяжения молодежи, где проходят лекции, мастер-классы и другие активности для студентов и школьников.

Дмитрий Чернышенко на экскурсии по пространству Российских студенческих отрядов ДонаДмитрий Чернышенко на экскурсии по пространству Российских студенческих отрядов Дона
Дмитрий Чернышенко на экскурсии по пространству Российских студенческих отрядов ДонаДмитрий Чернышенко на экскурсии по пространству Российских студенческих отрядов Дона
Дмитрий Чернышенко на экскурсии по пространству Российских студенческих отрядов Дона
Фото: Никита Степанов

Экскурсию по «СО.Зданию» для почётных гостей провёл руководитель штаба Российских студенческих отрядов Ростовской области Роман Уколов. Он показал музей, коворкинг и концеренц-зал, в котором бойцы студотрядов делились эмоциями и опытом после возвращения с третьего трудового семестра 2024 года.

«В текущем году из нашего региона на работу по всей стране и даже зарубеж отправились около 7000 участников Российских студенческих отрядов. Мы закрываем потребность работодателей в строителях, проводниках пассажирских поездов, вожатых детских оздоровительных лагерей, работниках сельского хозяйства, медиках и даже техслужащих сервиса в отелях южных регионов России», — поделился руководитель штаба Российских студенческих отрядов Ростовской области Роман Уколов.

Фото: Никита Степанов

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко положительно оценил работу ребят, отметил важность такой работы, совмещаемой с профильной учебной практикой и пожелал продолжать сотрудничество с крупными федеральными и региональными работодателями сотрудничество в следующем году.

Гости оставили пожелания и автографы на символической для студотрядов гитаре и приняли участие в отрядной спевке, так студенты называют мероприятие, где исполняют отрядные песни под гитару.

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