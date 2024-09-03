Дмитрий Чернышенко посетил СО. Здание Российских студенческих отрядов Ростова

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Вместе с губернатором Василием Голубевым они посетили мультиформатное пространство Российских студенческих отрядов Ростовской области «СО.Здание».
В столице Дона Василий Голубев показал Дмитрию Чернышенко региональный молодежный центр «ДонМолодой», который был открыт в июне этого года в рамках программы Росмолодёжи «Регион для молодых». В центре функционирует пространство, где расположился музей Российских студенческих отрядов, коворкинг-пространство, фотостудия, конференц-зал, зоны для творчества и работы молодёжи.
Это первая в регионе многофункциональная точка притяжения молодежи, где проходят лекции, мастер-классы и другие активности для студентов и школьников.
Экскурсию по «СО.Зданию» для почётных гостей провёл руководитель штаба Российских студенческих отрядов Ростовской области Роман Уколов. Он показал музей, коворкинг и концеренц-зал, в котором бойцы студотрядов делились эмоциями и опытом после возвращения с третьего трудового семестра 2024 года.
«В текущем году из нашего региона на работу по всей стране и даже зарубеж отправились около 7000 участников Российских студенческих отрядов. Мы закрываем потребность работодателей в строителях, проводниках пассажирских поездов, вожатых детских оздоровительных лагерей, работниках сельского хозяйства, медиках и даже техслужащих сервиса в отелях южных регионов России», — поделился руководитель штаба Российских студенческих отрядов Ростовской области Роман Уколов.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко положительно оценил работу ребят, отметил важность такой работы, совмещаемой с профильной учебной практикой и пожелал продолжать сотрудничество с крупными федеральными и региональными работодателями сотрудничество в следующем году.
Гости оставили пожелания и автографы на символической для студотрядов гитаре и приняли участие в отрядной спевке, так студенты называют мероприятие, где исполняют отрядные песни под гитару.