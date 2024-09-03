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Posted Сегодня, 13:30

Published Сегодня, 13:30

Modified Сегодня, 13:31

Updated Сегодня, 13:31

Эксперт объяснил, зачем нужен в России спутниковый интернет

3 сентября 2024, 13:30
В России через три года может появиться свой спутниковый интернет. Для начального покрытия потребуется 250 спутников, а к 2030 году планируется запуск более 700 аппаратов для обеспечения глобального покрытия.

Удастся ли за три года в России запустить спутниковый интернет, в эфире Общественной службы новостей рассказал начальник управления безопасности IT-компании Александр Алексеев.

«Ракетно-космическая отрасль развивается у нас активно, но потребует еще существенных вложений. Что касается элементной базы, с доступом к ней есть проблем во всем мире. Там, где она добывается высокий спрос со всего мира и приоритет, кому будет отданы эти элементы будет зависеть от уровня партнерских отношений. Сроки, конечно, имеют значение. Возможно три года — это оптимистично и всех результатов за три года мы не добьемся, но за пять-десять лет это вполне реально».

Спутниковый интернет — это более защищенная структура, пояснил Александр Алексеев, потому что он лишен ряда посредников в виде базовых станций, закопанных проводов, к которым всегда можно получить физический доступ и проще атаковать, разрушить. Запуск спутникового интернета — это не коммерческая задача, а стратегическая, подчеркнул эксперт.

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