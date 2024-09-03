Эксперт объяснил, зачем нужен в России спутниковый интернет

«Ракетно-космическая отрасль развивается у нас активно, но потребует еще существенных вложений. Что касается элементной базы, с доступом к ней есть проблем во всем мире. Там, где она добывается высокий спрос со всего мира и приоритет, кому будет отданы эти элементы будет зависеть от уровня партнерских отношений. Сроки, конечно, имеют значение. Возможно три года — это оптимистично и всех результатов за три года мы не добьемся, но за пять-десять лет это вполне реально».