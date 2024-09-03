Энергетики Российских студенческих отрядов завершили третий трудовой семестр

«Ребята из восьми крупных вузов проходят профильную практику и получают официальную работу в Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях. Также в текущем году наши бойцы трудились в Республике Калмыкия и в Краснодарском крае», — председатель Правления Российских студенческих отрядов Ростовской области Дмитрий Кротов.