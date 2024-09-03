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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

Энергетики Российских студенческих отрядов завершили третий трудовой семестр

Энергетики Российских студенческих отрядов завершили третий трудовой семестр

3 сентября 2024, 12:04
Фото: из архива Российских студенческих отрядов
Студенты Ростовской области, участники Российских студенческих отрядов завершили работу на объектах электросетевого комплекса Юга России.

Отряды уже более 10 лет сотрудничают с ПАО «Россети Юг» и ежегодно в летний период отправляют свыше 100 студентов на помощь опытным энергетикам.

«Ребята из восьми крупных вузов проходят профильную практику и получают официальную работу в Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях. Также в текущем году наши бойцы трудились в Республике Калмыкия и в Краснодарском крае», — председатель Правления Российских студенческих отрядов Ростовской области Дмитрий Кротов.

С мая по сентябрь будущие энергетики изучали работу различных энергообъектов и приборов, на практике осваивали профессию электромонтёра по эксплуатации электросчетчиков.

Энергетики Российских студенческих отрядов за работойЭнергетики Российских студенческих отрядов за работой
Энергетики Российских студенческих отрядов за работойЭнергетики Российских студенческих отрядов за работой
Энергетики Российских студенческих отрядов за работойЭнергетики Российских студенческих отрядов за работой
Энергетики Российских студенческих отрядов за работой
Фото: из архива Российских студенческих отрядов

Приобретенные навыки по подключению прибора учёта электроэнергии участники Российских студенческих отрядов продемонстрировали на конкурсе профессионального мастерства.

Часть летнего трудового сезона студотрядов прошла на черноморском побережье, в п. Шепси Краснодарского края. Там бойцы приняли участие в традиционной спартакиаде и творческом конкурсе, тренингах личностных лидерских качеств и умении работать в команде.

По итогам сезона лучшим признан студенческий отряд Ростовской области «Вспышка» Южно-Российского государственного политехнического университета имени М. И. Платова.

Фото: из архива Российских студенческих отрядов

Напомним, в 2024 году студенческие отряды отмечают 65-летний юбилей с момента зарождения движения и 20-летие создания современной истории студотрядов. В честь этих событий по всей стране запланировано проведение более сотни мероприятий, которые объединят свыше одного миллиона человек.

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