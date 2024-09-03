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Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

Кузбассовцы стали чаще выбирать для летнего отдыха страны Африки

3 сентября 2024, 14:05
Оказалось, что этим летом кузбассовцы стали чаще отдыхать в странах Африки. Причем добавилось несколько новых направлений.

Так, в июне — августе 2024 года турпоток из Кузбасса за границу вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом самой популярной страной оказалась Турция. Такие данные редакции VSE42.Ru сообщили в МегаФоне, основываясь на анализе обезличенных данных абонентов в роуминге.

— В топ-5 вошли также Казахстан (21%), Абхазия (12%), Таиланд (6%) и Киргизия (5%). Число поездок в страны СНГ оказалось больше, чем суммарный турпоток в страны Европы, Азии, Африки, а также Северной и Южной Америки, — отметили в МегаФоне.

Также отмечается, что самый активный рост показали Япония и Вьетнам — интерес к ним вырос в 4,2 раза и в 3,7 раза соответственно.

Стоит отметить, что Азия в целом сохраняет высокую динамику прироста турпотока. Так, по сравнению с летом 2023 года он стал выше на 98%. Кузбассовцы стали чаще ездить не только во Вьетнам (+372%), но и в Гонконг (+200%), Китай (+104%), Корею (+96%) и Таиланд (+85%).

Отдыхают жители Кемеровской области и в странах Африки, где лидером по-прежнему остается Египет. По сравнению с прошлым летом прирост количества туристов наблюдается у ЮАР (в 4 раза) и Эфиопии (в 3,5 раза).

В текущем году кузбасовцы выбрали для себя и новые локации для отдыха в странах Африки — это Камерун, Демократическая Республика Конго, Уганда и ЦАР.

Ближний Восток также по-прежнему привлекает туристов. Чаще жители Кузбасса стали отдыхать в Саудовской Аравии (+109%). А вот интерес к ОАЭ снизился на 2%, хотя направление и вошло в топ-10 зарубежных стран этого лета.

В Европу турпоток летом 2024 года вырос на 4%. Самыми популярными направлениями для кузбассовцев стали Германия, Италия, Сербия, Литва, Франция. А самой растущей по турпотоку из Кемеровской области оказалась Словакия (+85%). Следом за ней идут Швейцария (+57%), Португалия (+38%) и Италия (+12%).

Уточняется, что сразу на 80% снизился интерес к странам Южной и Северной Америки. Однако количество кузбассовцев, посетивших США, осталось на уровне прошлого года.

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