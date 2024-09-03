Кузбассовцы стали чаще выбирать для летнего отдыха страны Африки

Стоит отметить, что Азия в целом сохраняет высокую динамику прироста турпотока. Так, по сравнению с летом 2023 года он стал выше на 98%. Кузбассовцы стали чаще ездить не только во Вьетнам (+372%), но и в Гонконг (+200%), Китай (+104%), Корею (+96%) и Таиланд (+85%).