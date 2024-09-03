На Дону реализована программа «Роствертол — город профессий»

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Одна из ключевых задач Ростовского регионального отделения «Союз машиностроителей России» — системность и непрерывность работы с молодежью. Традиционно мероприятия по профориентации детей и подростков проводятся весь год. Летние каникулы — не исключение. Специально для этого периода была разработана дополнительная программа «Роствертол — город профессий».
На протяжении трех месяцев донские школьники участвовали в занятиях, посвящённых производству современных вертолетов. Дети узнали об актуальных профессиях машиностроительного и промышленного комплекса страны, а также ВУЗах, где этим профессиям их могут обучить.
«Ребята получили массу полезной информации, которая пригодится им при выборе своего будущего, в том числе и то, что в производстве винтокрылой машины задействовано огромное количество людей самых разных профессий, и от каждого из них зависит конечный результат. Ответственность, грамотность, трудолюбие и умение работать в команде — вот основные навыки, которыми должны обладать вертолётостроители», — рассказала депутат Законодательного собрания Ростовской области, директор по персоналу ПАО «Роствертол», заместитель председателя РРО «Союз машиностроителей России» Лидия Новосельцева.
С началом нового учебного года «Союз машиностроителей России» планирует активное сотрудничество со структурами образования Ростова-на-Дону и Ростовской области в рамках реализации федеральной программы «Труд для учащихся 5-9 классов». Ребятам помогут приобрести базовые навыки работы с новейшим оборудованием, освоить актуальные технологии по робототехнике, 3D-моделированию и БПЛА.
Безусловно, вся работа по профориентации направлена на привлечение молодых работников на промышленные предприятия, в частности на ПАО «Роствертол» холдинга «Вертолеты России», который 1 июля этого года отметил 85 лет со дня основания. За годы работы на предприятии освоено около 50 типов летательных аппаратов и их модификаций, выпущено более пяти с половиной тысяч самолетов и вертолетов.
«Роствертол» выпускает широкую номенклатуру вертолетов марки «Ми», являющихся разработкой конструкторского бюро, входящего АО «Национальный центр вертолетостроения им. М. Л. Миля и Н. И. Камова». Здесь также проводят работы по ремонту и модернизации вертолетной техники. Линейка производимых на предприятии винтокрылых машин уникальна и не дублируется ни на одном предприятии холдинга.
В настоящее время предприятие ведет дополнительный набор персонала по разным специальностям, в том числе с возможностью дополнительного обучения востребованным на производстве профессиям.
ПАО «Роствертол» это: достойная заработная плата, соцпакет, медобслуживание, перспективы развития и карьерного роста, социальные программы для молодых сотрудников и членов их семей.
Подробнее — по телефону +7 (863) 297-79-16
Отдел кадров: г. Ростов-на-Дону, ул. Новаторов, 5