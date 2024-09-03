На Дону реализована программа «Роствертол — город профессий»

Безусловно, вся работа по профориентации направлена на привлечение молодых работников на промышленные предприятия, в частности на ПАО «Роствертол» холдинга «Вертолеты России», который 1 июля этого года отметил 85 лет со дня основания. За годы работы на предприятии освоено около 50 типов летательных аппаратов и их модификаций, выпущено более пяти с половиной тысяч самолетов и вертолетов.