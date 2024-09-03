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Первый звонок прозвенел в донских кадетских корпусах

Первый звонок прозвенел в донских кадетских корпусах

3 сентября 2024, 11:26
Фото: donland.ru
В новом учебном году около 1200 донских кадетов сели за парты в казачьих корпусах. В День знаний заместитель губернатора Ростовской области, атаман Всевеликого войска Донского Сергей Бодряков посетил один из них и поздравил воспитанников с началом учебного года.

В этом году в Белокалитвинский казачий кадетский корпус им. М. И. Платова, который давно стал преемником лучших традиций кадетских корпусов Российской империи, принял 72 человека. Общее число обучающихся составляет более 400 кадет, здесь и в Мариинской гимназии, причем далеко не каждый из них житель Ростовской области, но и из других субъектов РФ.

Все образовательные программы общего образования интегрированы с дополнительными общеразвивающими программами и программой воспитания обучающихся казачьего кадетского корпуса. Уровень получаемых воспитанниками знаний позволяет поступать в самые престижные и востребованные высшие учебные заведения страны.

Такие высокие результаты достигаются благодаря наличию современной учебно-материальной базы и коллективу талантливых педагогов, главная задача которых — воспитать образованных, целеустремленных граждан России и Донского края.

Во время визита в Белокалитвинский казачий кадетский корпус заместитель губернатора осмотрел учебные комнаты и пообщался с ребятами. Также войсковой атаман Сергей Бодряков пожелал кадетам удачного старта для успешной учебы.

Фото: donland.ru

— Помните, что достижение поставленных целей зависит прежде всего от вас самих, от вашего упорства и настойчивости. С честью несите по жизни гордое звание кадета! Не бойтесь трудностей и учитесь побеждать, как великий атаман Платов! —сказал Сергей Бодряков.

Добавим, что выпускников Белокалитвинского казачьего кадетского корпуса имени Матвея Платова всегда отличала строгая дисциплина, чувство долга, ответственность, патриотизм, любовь к Родине и готовность встать на ее защиту. Явным тому доказательством является и тот показатель, что более 50 выпускников корпуса принимают активное участие в СВО.

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