Первый звонок прозвенел в донских кадетских корпусах

В этом году в Белокалитвинский казачий кадетский корпус им. М. И. Платова, который давно стал преемником лучших традиций кадетских корпусов Российской империи, принял 72 человека. Общее число обучающихся составляет более 400 кадет, здесь и в Мариинской гимназии, причем далеко не каждый из них житель Ростовской области, но и из других субъектов РФ.