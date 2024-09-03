Первый звонок прозвенел в донских кадетских корпусах

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
В этом году в Белокалитвинский казачий кадетский корпус им. М. И. Платова, который давно стал преемником лучших традиций кадетских корпусов Российской империи, принял 72 человека. Общее число обучающихся составляет более 400 кадет, здесь и в Мариинской гимназии, причем далеко не каждый из них житель Ростовской области, но и из других субъектов РФ.
Все образовательные программы общего образования интегрированы с дополнительными общеразвивающими программами и программой воспитания обучающихся казачьего кадетского корпуса. Уровень получаемых воспитанниками знаний позволяет поступать в самые престижные и востребованные высшие учебные заведения страны.
Такие высокие результаты достигаются благодаря наличию современной учебно-материальной базы и коллективу талантливых педагогов, главная задача которых — воспитать образованных, целеустремленных граждан России и Донского края.
Во время визита в Белокалитвинский казачий кадетский корпус заместитель губернатора осмотрел учебные комнаты и пообщался с ребятами. Также войсковой атаман Сергей Бодряков пожелал кадетам удачного старта для успешной учебы.
— Помните, что достижение поставленных целей зависит прежде всего от вас самих, от вашего упорства и настойчивости. С честью несите по жизни гордое звание кадета! Не бойтесь трудностей и учитесь побеждать, как великий атаман Платов! —сказал Сергей Бодряков.
Добавим, что выпускников Белокалитвинского казачьего кадетского корпуса имени Матвея Платова всегда отличала строгая дисциплина, чувство долга, ответственность, патриотизм, любовь к Родине и готовность встать на ее защиту. Явным тому доказательством является и тот показатель, что более 50 выпускников корпуса принимают активное участие в СВО.