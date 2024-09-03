В День солидарности в борьбе с терроризмом в Ростове провели молодежную акцию

— Трагические события в Беслане потрясли весь мир и имели широкий общественный резонанс. С момента трагедии в Беслане прошло 20 лет, но боль от этих событий не утихает. Память о бесланской трагедии должна оставаться живой, чтобы никогда не забывать уроки, которые она преподнесла нам. Эта трагедия также напоминает нам о важности борьбы с терроризмом и защите мира и безопасности всех граждан, — говорит модератор мероприятия.