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Updated Сегодня, 14:23

В День солидарности в борьбе с терроризмом в Ростове провели молодежную акцию

В День солидарности в борьбе с терроризмом в Ростове провели молодежную акцию

3 сентября 2024, 14:21
Фото: 1MI
Молодежная акция приуроченная к Дню солидарности в борьбе с терроризмом прошла 3 сентября в донской столице. В мероприятии приняли участие представители религиозных и национальных объединений, а также студенты городских вузов.

Этот день давно стал единым для всей России, после бесланской трагедии 2004 года, когда в результате теракта в школе №1 погибли 334 человека, более половины из которых были дети.

С тех пор жители нашей страны каждый год объединяются в противодействии терроризму и чтят память тех, кто пережил различные теракты. Россияне отдают дань памяти соотечественникам, погибшим в результате терактов в Беслане, театральном центре на Дубровке, Буденновске, Первомайском, на Северном Кавказе, при взрывах жилых домов в Москве, Буйнакске, Волгодонске и других.

Модератор молодежной акции, председатель штаба движения «Дороги славы — наша история» Ася Компаниец уверена, что борьба с терроризмом на сегодняшний день является одной из важнейших задач нашего государства.

— Трагические события в Беслане потрясли весь мир и имели широкий общественный резонанс. С момента трагедии в Беслане прошло 20 лет, но боль от этих событий не утихает. Память о бесланской трагедии должна оставаться живой, чтобы никогда не забывать уроки, которые она преподнесла нам. Эта трагедия также напоминает нам о важности борьбы с терроризмом и защите мира и безопасности всех граждан, — говорит модератор мероприятия.

Именно поэтому во время проведения молодежной акции много было сказано о важности межнационального и межконфессионального согласия. Об этом говорили председатель Ростовской региональной культурно-просветительской общественной организации «Осетины-Аланы Дона» Александр Джабиев, руководитель отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Ростовской-на-Дону епархии Русской Православной Церкви — иерей Владислав Паланчев, председатель Централизованной религиозной организации «Центральное Духовное Управление мусульман Ростовской области», главный имам-ахунд Мухаммед Бикмаев и многие другие.

Каждый из выступающих подчеркнул, что терроризм не имеет оправданий.

Руководитель аппарата антитеррористической комиссии нашего региона Геннадий Поповиченко отметил, что победить терроризм можно только сплотившись.

— Современный терроризм отличается изощренной жестокостью, подлостью и вероломством. Поэтому побороть его возможно лишь сообща, всем вместе. Только сплоченность и взаимоуважение всех граждан страны позволят предупредить разрастание терроризма и экстремизма, лишат преступников надежды на поддержку в российском обществе, — добавил начальник службы по обеспечению деятельности антитеррористической комиссии.

Также в рамках акции прошла трансляция документального фильма «Возвращение» о трагедии 2004 года, а после участники мероприятия почтили память жертв террористических актов минутой молчания.

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