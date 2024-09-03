В Матвеево-Курганском районе капитально отремонтировали здание мирового судьи

Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
Качество выполненных подрядной организацией строительно-монтажных работ оценила рабочая группа в состав которой вошли глава администрации Матвеево-Курганского района Дина Алборова, директор департамента по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области Василий Михно, председатель Матвеево-Курганского районного суда Эдуард Соловьев и мировой судья судебного участка №2 Матвеево-Курганского судебного района Людмила Мирвода. Возглавил комиссию заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев.
Судебный участок в Матвеево-Курганском районе был построен в 1960-м году, поэтому нуждался в обновлении. Поэтому в процессе строительно-монтажных работ подрядчик провел целый ряд работ различной сложности. Было сделано усиление конструкций, произведена замена инженерных сетей, утеплена крыша здания.
Подрядчик заменил напольное покрытие и потолки, сделал облицовку стен листами гипсокартона с дальнейшей их оклейкой и покраской, произвел устройство новой входной группы, что обеспечило возможность доступа в здание маломобильных граждан. Была благоустроена прилегающая к зданию территория. Стоимость ремонта составила 19,6 миллиона рублей.
Осмотрев обновленный судебный участок Михаил Корнеев отметил, что теперь и посетителям, и самим судьям будет комфортно.
— Уверен, и сотрудникам судебного участка мирового судьи Матвеево-Курганского судебного района, и посетителям будет удобно и комфортно находится в здании, — сказал Михаил Корнеев. — Благодарю подрядную организацию за хорошую работу!
Добавим, что в настоящее время здание оснащено системами охранной, тревожной, охранно-пожарной сигнализации. Установлены системы контроля доступа и системы внутреннего и наружного видеонаблюдения, выведенные на место дислокации судебного пристава.