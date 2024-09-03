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В Матвеево-Курганском районе капитально отремонтировали здание мирового судьи

В Матвеево-Курганском районе капитально отремонтировали здание мирового судьи

3 сентября 2024, 15:12
Фото: donland.ru
В Матвеево-Курганском районе завершен капитальный ремонт судебного участка мирового судьи.

Качество выполненных подрядной организацией строительно-монтажных работ оценила рабочая группа в состав которой вошли глава администрации Матвеево-Курганского района Дина Алборова, директор департамента по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области Василий Михно, председатель Матвеево-Курганского районного суда Эдуард Соловьев и мировой судья судебного участка №2 Матвеево-Курганского судебного района Людмила Мирвода. Возглавил комиссию заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев.

Фото: donland.ru

Судебный участок в Матвеево-Курганском районе был построен в 1960-м году, поэтому нуждался в обновлении. Поэтому в процессе строительно-монтажных работ подрядчик провел целый ряд работ различной сложности. Было сделано усиление конструкций, произведена замена инженерных сетей, утеплена крыша здания.

Подрядчик заменил напольное покрытие и потолки, сделал облицовку стен листами гипсокартона с дальнейшей их оклейкой и покраской, произвел устройство новой входной группы, что обеспечило возможность доступа в здание маломобильных граждан. Была благоустроена прилегающая к зданию территория. Стоимость ремонта составила 19,6 миллиона рублей.

Осмотрев обновленный судебный участок Михаил Корнеев отметил, что теперь и посетителям, и самим судьям будет комфортно.

Фото: donland.ru

— Уверен, и сотрудникам судебного участка мирового судьи Матвеево-Курганского судебного района, и посетителям будет удобно и комфортно находится в здании, — сказал Михаил Корнеев. — Благодарю подрядную организацию за хорошую работу!

Добавим, что в настоящее время здание оснащено системами охранной, тревожной, охранно-пожарной сигнализации. Установлены системы контроля доступа и системы внутреннего и наружного видеонаблюдения, выведенные на место дислокации судебного пристава.

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