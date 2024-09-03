В Матвеево-Курганском районе капитально отремонтировали здание мирового судьи

Подрядчик заменил напольное покрытие и потолки, сделал облицовку стен листами гипсокартона с дальнейшей их оклейкой и покраской, произвел устройство новой входной группы, что обеспечило возможность доступа в здание маломобильных граждан. Была благоустроена прилегающая к зданию территория. Стоимость ремонта составила 19,6 миллиона рублей.