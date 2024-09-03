В Роскачестве сообщили о вреде пластиковых пакетов

На замену можно приобрести экомешочки или фруктовки. Их шьют из плотной рюкзачной сетки, чтобы они не рвались от плодоножек и служили много лет. Также есть тары из плотной ткани, куда удобно складывать морковь, картошку и другие корнеплоды с остатками земли. Еще можно самому сшить экомешок из тюля или остатков ткани.