В Роскачестве сообщили о вреде пластиковых пакетов

Posted Вчера, 06:59
Published Вчера, 06:59
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Зачастую в эти пакеты кладут фрукты, овощи, выпечку, сладости, чтобы взвесить и донести до кассы. Они есть во всех магазинах, отделах с товарами на развес и на рынке.
Альтернативу придумали большим тарам, которые заменяют многоразовыми сумками и рюкзаками. А вот фасовочные пакеты используют в огромном количестве, пишет sovainfo.
Эксперты считают, что полиэтилен вредит экологии, так как разлагается около 400 лет. Он распадается на микропластик и попадает в окружающую среду, воду и организм. Животные принимают его за корм и погибают. Притом среднее использование такой упаковки — 12 минут.
Сейчас пакеты редко сдают на переработку, однако и принимают их не во всех экоцентрах. По статистике, правильно утилизируют всего один из 200.
На замену можно приобрести экомешочки или фруктовки. Их шьют из плотной рюкзачной сетки, чтобы они не рвались от плодоножек и служили много лет. Также есть тары из плотной ткани, куда удобно складывать морковь, картошку и другие корнеплоды с остатками земли. Еще можно самому сшить экомешок из тюля или остатков ткани.
Заменить пакет можно на любой контейнер. Однако не во всех магазинах идут навстречу, а вот на рынке договориться можно. Главное — не забыть обнулить вес тары при взвешивании.
Специалисты советуют не класть в пакет связку бананов или одиночные фрукты и овощи. Ценник следует наклеить прямо на плод.
Можно пользоваться обычным фасовочным пакетом много раз, а не выкидывать после одного применения.