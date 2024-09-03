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В ВТБ перешли более половины клиентов среднего и малого бизнеса «Открытия»

В ВТБ перешли более половины клиентов среднего и малого бизнеса «Открытия»

3 сентября 2024, 12:12
Фото: 1MI
Более половины активных клиентов сегмента малого и среднего бизнеса банка «Открытие» перешли в ВТБ, причем 75% из них совершили переход полностью в онлайн-режиме.

К октябрю банк планирует завершить перевод всех клиентов «Открытия» на свое обслуживание, после чего удаленное обслуживание банка «Открытие» будет прекращено. Об этом сообщил Денис Бортников, заместитель президента — председателя правления ВТБ.

Как пишет издание inkazan.ru, в процессе объединения ВТБ перевел в свою сеть свыше 75 процентов отделений «Открытия». На данный момент 182 филиала банка в 49 регионах России уже обновили вывески, и до конца текущего года все 230 отделений «Открытия» перейдут под бренд ВТБ. В общей сложности сеть ВТБ насчитывает более 1,4 тыс. отделений, и в рамках стратегии развития их число должно вырасти до 1,8 тыс. к 2026 году.

По словам Дениса Бортникова, для рынка Российской Федерации объединение двух системообразующих крупных финансовых организаций, банков ВТБ и «Открытие», — один из самых крупных по масштабам и технической реализации проектов. На данный момент более 50% активных клиентов «Открытия» уже обслуживаются в банке ВТБ. Компания планирует завершить перевод всей клиентской базы малого и среднего предпринимательства в октябре, а до конца года провести полный ребрендинг офисной сети «Открытия».

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