В ВТБ перешли более половины клиентов среднего и малого бизнеса «Открытия»

Как пишет издание inkazan.ru, в процессе объединения ВТБ перевел в свою сеть свыше 75 процентов отделений «Открытия». На данный момент 182 филиала банка в 49 регионах России уже обновили вывески, и до конца текущего года все 230 отделений «Открытия» перейдут под бренд ВТБ. В общей сложности сеть ВТБ насчитывает более 1,4 тыс. отделений, и в рамках стратегии развития их число должно вырасти до 1,8 тыс. к 2026 году.