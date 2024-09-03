Задавший Путину вопрос про сон школьник объяснил, почему решил узнать именно это

Десятилетний школьник Богдан, который накануне во время открытого урока «Разговор о важном» спросил президента России Владимира Путина, сколько часов он спит, объяснил, почему решил узнать у российского лидера именно это.