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Posted Сегодня, 13:51

Published Сегодня, 13:51

Modified Сегодня, 13:53

Updated Сегодня, 13:53

Задавший Путину вопрос про сон школьник объяснил, почему решил узнать именно это

3 сентября 2024, 13:51
Десятилетний школьник Богдан, который накануне во время открытого урока «Разговор о важном» спросил президента России Владимира Путина, сколько часов он спит, объяснил, почему решил узнать у российского лидера именно это.

По его словам, вопрос про сон ему подсказала бабушка.

«Мне помогла с этим вопросом бабушка моя. Я даже сначала и не знал, какой вопрос задать. Я уже выходил на улицу, и она такая говорит: „А задай ему вопрос, сколько часов он спит и отдыхает“, — поделился школьник. Об этом пишет RT.

Мальчик также отметил, что разволновался, когда увидел президента России, у него даже «сначала закружилась голова», а потом он понял, что российский лидер обычный человек.

«Он такой же человек, как и мы все», — сказал Богдан.

Во время разговора Путин также отговорил его от желания накопить на мотоцикл или квадроцикл, потому что они опасны.

«Я собираюсь своими руками создать трактор и потом подрабатывать: сдавать в аренду и зарабатывать деньги. Я хочу поступить в лётное училище», — заключил школьник.
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