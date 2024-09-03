Задавший Путину вопрос про сон школьник объяснил, почему решил узнать именно это

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
По его словам, вопрос про сон ему подсказала бабушка.
«Мне помогла с этим вопросом бабушка моя. Я даже сначала и не знал, какой вопрос задать. Я уже выходил на улицу, и она такая говорит: „А задай ему вопрос, сколько часов он спит и отдыхает“, — поделился школьник. Об этом пишет RT.
Мальчик также отметил, что разволновался, когда увидел президента России, у него даже «сначала закружилась голова», а потом он понял, что российский лидер обычный человек.
«Он такой же человек, как и мы все», — сказал Богдан.
Во время разговора Путин также отговорил его от желания накопить на мотоцикл или квадроцикл, потому что они опасны.
«Я собираюсь своими руками создать трактор и потом подрабатывать: сдавать в аренду и зарабатывать деньги. Я хочу поступить в лётное училище», — заключил школьник.