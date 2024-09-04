Проект LIFE даст ответы на самые пикантные вопросы подрастающего поколения

Проект «Есть нюанс» направлен на просветительскую работу с молодежью по различным темам, включая сексуальное образование. Отметим, что проект ориентирован не только на подростков, но и на их родителей. Важно, чтобы взрослые могли открыто и свободно обсуждать с детьми самые деликатные темы.