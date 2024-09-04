Проект LIFE даст ответы на самые пикантные вопросы подрастающего поколения

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
Например, сексолог Елена Толстая дала рекомендации по подготовке к первому сексу и пояснила, когда лучше отказаться. По словам эксперта, сегодня шестнадцать лет считается так называемым возрастом согласия.
Елена Толстая подчеркнула, что если присутствует страх или даже малейшие сомнения, то торопиться не следует.
Дерматовенеролог-косметолог Александр Быканов подчеркнул важность использования средств с SPF для кожи подростков.
«Может защищать нашу кожу от солнца, не дать ей сгореть, получить пигментацию и, собственно, самое главное — это профилактика рака кожи», — прокомментировал специалист. Он также рассказал о видах средств с SPF и правилах их использования.
Уролог-андролог Марк Гадзиян прокомментировал такой физиологический процесс, как спонтанная эрекция у юношей. Он пояснил, что это норма. У каждого этот процесс начинается по-разному.
Среди тем, беспокоящих современную молодежь, — лишний вес, взаимоотношения с одноклассниками, панические атаки. Многих интересуют вопросы, связанные с религией.
Проект «Есть нюанс» направлен на просветительскую работу с молодежью по различным темам, включая сексуальное образование. Отметим, что проект ориентирован не только на подростков, но и на их родителей. Важно, чтобы взрослые могли открыто и свободно обсуждать с детьми самые деликатные темы.
Актуальные вопросы, интересующие современную молодежь, были выявлены с помощью анонимного опроса. В их числе — религиозный взгляд на современные тренды, выбор профессии, стресс, интимная жизнь. Статьи на соответствующие темы будут публиковаться на сайте Life.ru.
Видеоролики проекта публикуются на различных платформах: «Одноклассники», «ВКонтакте», «Дзен» и Rutube. Поддержку проекту «Есть нюанс» оказывает Институт развития интернета (АНО «ИРИ»).