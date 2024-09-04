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Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

Проект LIFE даст ответы на самые пикантные вопросы подрастающего поколения

Проект LIFE даст ответы на самые пикантные вопросы подрастающего поколения

4 сентября 2024, 12:08
Фото: Изображение Midjourney
В сообществе LIFE в соцсети «ВКонтакте» появились новые вертикальные видеоролики, в которых специалисты отвечают на вопросы подростков. В том числе эксперты затрагивают деликатные темы.

Например, сексолог Елена Толстая дала рекомендации по подготовке к первому сексу и пояснила, когда лучше отказаться. По словам эксперта, сегодня шестнадцать лет считается так называемым возрастом согласия.

Елена Толстая подчеркнула, что если присутствует страх или даже малейшие сомнения, то торопиться не следует.

Дерматовенеролог-косметолог Александр Быканов подчеркнул важность использования средств с SPF для кожи подростков.

«Может защищать нашу кожу от солнца, не дать ей сгореть, получить пигментацию и, собственно, самое главное — это профилактика рака кожи», — прокомментировал специалист. Он также рассказал о видах средств с SPF и правилах их использования.

Уролог-андролог Марк Гадзиян прокомментировал такой физиологический процесс, как спонтанная эрекция у юношей. Он пояснил, что это норма. У каждого этот процесс начинается по-разному.

Среди тем, беспокоящих современную молодежь, — лишний вес, взаимоотношения с одноклассниками, панические атаки. Многих интересуют вопросы, связанные с религией.

Проект «Есть нюанс» направлен на просветительскую работу с молодежью по различным темам, включая сексуальное образование. Отметим, что проект ориентирован не только на подростков, но и на их родителей. Важно, чтобы взрослые могли открыто и свободно обсуждать с детьми самые деликатные темы.

Актуальные вопросы, интересующие современную молодежь, были выявлены с помощью анонимного опроса. В их числе — религиозный взгляд на современные тренды, выбор профессии, стресс, интимная жизнь. Статьи на соответствующие темы будут публиковаться на сайте Life.ru.

Видеоролики проекта публикуются на различных платформах: «Одноклассники», «ВКонтакте», «Дзен» и Rutube. Поддержку проекту «Есть нюанс» оказывает Институт развития интернета (АНО «ИРИ»).

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