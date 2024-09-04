Синоптик Вильфанд ожидает комфортную температуру в центре Европейской России

«Ночные температуры: от +4 до +9 °С в Московской области и в спальных районах Москвы. В центре непосредственно — +10…+12 °С. В субботу-воскресенье — 24…+26 °С, ночные температуры — от +7 до +12 °С. Опять температура будет выше нормы на 4 °С, и при антициклоне — ни капли осадков. То есть в дни города очень комфортная погода. С одной стороны, тепло, но не жарко», — поделился Вильфанд.