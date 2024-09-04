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Published Сегодня, 16:23

Modified Сегодня, 16:29

Updated Сегодня, 16:29

Синоптик Вильфанд ожидает комфортную температуру в центре Европейской России

4 сентября 2024, 16:23
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал в беседе с RT, что в центре Европейской России в ближайшие дни ожидается комфортная температура.

«В центре Европейской России всё-таки вполне комфортная температура. Сегодня вполне летняя погода, солнце, +23…+25 °С сейчас повсеместно, ни капли осадков. И вот завтра наступит наиболее холодный день недели, но парадокс заключается в том, что наиболее холодный день недели будет по отношению к климатическим нормам примерно на 2 °С выше этих норм», — рассказал специалист.

Завтра, по его словам, температура составит +20…+22 °С.

«Ночные температуры: от +4 до +9 °С в Московской области и в спальных районах Москвы. В центре непосредственно — +10…+12 °С. В субботу-воскресенье — 24…+26 °С, ночные температуры — от +7 до +12 °С. Опять температура будет выше нормы на 4 °С, и при антициклоне — ни капли осадков. То есть в дни города очень комфортная погода. С одной стороны, тепло, но не жарко», — поделился Вильфанд.

По его прогнозу, каких-либо изменений в начале следующей недели ждать не приходится, хотя антициклон уже будет немного ослабевать, давление — уменьшаться, но всё равно будет выше нормы.

«Понятно, что происходит климатическое и сезонное понижение температуры. И поэтому погода совсем не сентябрьская, а такая хорошая августовская погода. И всё, что я говорю, это на самом деле характерно для всего центра Европейской России», — заключил собеседник RT.

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