Доступность финансовых продуктов и услуг для россиян выросла на 35%

Всего с начала года в рамках развития точек продаж ВТБ открыл 35 отделений в 34 городах, в том числе — в Луганской народной республике. До конца года откроются отделения в Мариуполе, Донецке и еще 66 новых городах, где пока ВТБ не был представлен.