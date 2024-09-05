Доступность финансовых продуктов и услуг для россиян выросла на 35%

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Всего с начала года в рамках развития точек продаж ВТБ открыл 35 отделений в 34 городах, в том числе — в Луганской народной республике. До конца года откроются отделения в Мариуполе, Донецке и еще 66 новых городах, где пока ВТБ не был представлен.
ВТБ также начал обслуживать средний и малый бизнес Крыма и Севастополя и до конца года откроет на полуострове более 130 точек продаж. Офисная сеть расширится в том числе в Ингушетии, Калмыкии, Тыве, Карачаево-Черкесии, благодаря чему география присутствия увеличится с 82 до 89 регионов.
В рамках стратегии развития до конца 2026 года ВТБ расширит доступность банковского обслуживания на регионы России и города с населением от 50 тысяч человек. В небольших населенных пунктах будут представлены отделения в обновленном компактном формате — «легкие офисы». К концу 2024 года их число по стране составит 138 точек.
«Мы уделяем особое внимание качеству обслуживания и обновлению офисной сети. К концу 2026 года мы планируем значительно расширить число отделений, что позволит увеличить потенциальный охват банковскими услугами до 100 млн россиян и обновить три четверти отделений. Расширение сети предполагает обслуживание клиентов в выходные дни — сегодня треть отделений уже работают по субботам, и создание новых карьерных возможностей. Только на Дальнем Востоке открытие офисов создаст около 100 новых рабочих мест», — сообщил Руслан Еременко.
Существенное укрепление инфраструктуры сети ВТБ для клиентов происходит также в рамках интеграции с банком «Открытие». Всего под бренд ВТБ до конца года перейдут 230 офисов, из которых более 180 отделений банка в 49 регионах уже сменили свои вывески.
На Дальнем Востоке ВТБ на 13% увеличил количество офисов с начала года. На территории всех регионов, входящих в состав ДФО, сегодня работает 111 отделений банка и 11 офисов «Открытия».
Всего сеть ВТБ сегодня насчитывает более 1,4 тыс. отделений. Банк повышает доступность продуктов для среднего и малого бизнеса, в том числе там, где нет офисов.
В 2024 году заработал выездной сервис для предпринимателей в 10 регионах ДФО с покрытием 122 населенных пунктов.