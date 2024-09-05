Как получить гражданство Канады за 3 года: все о стартап-визе в Канаду

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Юристы компании «Паспортивити» рассказывают, что такое стартап-виза, какие у нее преимущества — и как она поможет получить паспорт Канады за 3 года.
Что такое стартап-виза в Канаду? Канада предлагает предпринимателям получить постоянный вид на жительство в стране.
Стартап-визу получают до пяти партнеров по одному бизнес-проекту. Они инвестируют в бизнес по 250 000 $ каждый. Если заявитель один, он вкладывает больше — от 1 250 000 $. При этом предприниматели вправе сразу запросить постоянный ВНЖ в Канаде, его еще называют ПМЖ.
Кому подойдет стартап-виза в Канаду? Предпринимателям с бизнес-планом. Им Канада гарантирует поддержку от инкубаторов, бизнес-ангелов и венчурных фондов.
Вот что дает стартап-виза в Канаду:
Как предпринимателю получить стартап-визу? По оценкам юристов Паспортивити, процесс получения стартап-визы занимает от 16 месяцев. За это время нужно:
На каждом этапе предпринимателю может понадобиться помощь опытного юриста.
Паспортивити (в прошлом — Иммигрант Инвест) — это консалтинговая компания, которая оказывает консультационные услуги по инвистиционной иммиграции.
Международные лицензии. Паспортивити имеет государственные лицензии от правительств стран ЕС и стран Карибского региона. Наличие таких лицензий — свидетельство тщательной проверки со стороны государственных органов, профессионализма и надежности в предоставлении услуг по бизнес-миграции.
Сильная экспертиза. Паспортивити больше 10 лет помогает клиентам в реализации самых важных задач: открывает счета за рубежом, подбирает недвижимость и остается с клиентами и после достижения необходимых вопросов.
Индивидуальный подход. Разрабатываем детальный план с учетом всех целей клиентов, для получения оптимальных результатов.
Дополнительные услуги. Получить налоговый номер, оформить договор аренды или апостилировать необходимые документы — выполним любую задачу.
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