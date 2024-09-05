Как получить гражданство Канады за 3 года: все о стартап-визе в Канаду

Стартап-визу получают до пяти партнеров по одному бизнес-проекту. Они инвестируют в бизнес по 250 000 $ каждый. Если заявитель один, он вкладывает больше — от 1 250 000 $. При этом предприниматели вправе сразу запросить постоянный ВНЖ в Канаде, его еще называют ПМЖ.