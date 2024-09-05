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Published Сегодня, 10:26

Modified Сегодня, 10:28

Updated Сегодня, 10:28

Как получить гражданство Канады за 3 года: все о стартап-визе в Канаду

Как получить гражданство Канады за 3 года: все о стартап-визе в Канаду

5 сентября 2024, 10:26
Фото: passportivity.com
Как получить гражданство Канады за 3 года: все о стартап-визе в Канаду
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Предприниматели из России вправе переехать в Канаду по стартап-визе — и сразу получить в стране постоянный вид на жительство. С собой можно взять членов семьи: супруга или супругу и детей до 22 лет.

Юристы компании «Паспортивити» рассказывают, что такое стартап-виза, какие у нее преимущества — и как она поможет получить паспорт Канады за 3 года.

Что такое стартап-виза в Канаду? Канада предлагает предпринимателям получить постоянный вид на жительство в стране.

Стартап-визу получают до пяти партнеров по одному бизнес-проекту. Они инвестируют в бизнес по 250 000 $ каждый. Если заявитель один, он вкладывает больше — от 1 250 000 $. При этом предприниматели вправе сразу запросить постоянный ВНЖ в Канаде, его еще называют ПМЖ.

Кому подойдет стартап-виза в Канаду? Предпринимателям с бизнес-планом. Им Канада гарантирует поддержку от инкубаторов, бизнес-ангелов и венчурных фондов.

Вот что дает стартап-виза в Канаду:

  1. Возможность вывести бизнес на американский рынок.
  2. Право претендовать на гражданство Канады через 3 года жизни в стране.
  3. Право пользоваться качественной медициной и бесплатное лечиться в государственных больницах.

Как предпринимателю получить стартап-визу? По оценкам юристов Паспортивити, процесс получения стартап-визы занимает от 16 месяцев. За это время нужно:

  1. Подготовить бизнес-проект.
  2. Получить письмо поддержки от аккредитованной организации.
  3. Показать достаточные накопления для жизни в Канаде.
  4. Подтвердить знание английского или французского языка.

На каждом этапе предпринимателю может понадобиться помощь опытного юриста.

Почему вы можете доверять Паспортивити?

Паспортивити (в прошлом — Иммигрант Инвест) — это консалтинговая компания, которая оказывает консультационные услуги по инвистиционной иммиграции.

Международные лицензии. Паспортивити имеет государственные лицензии от правительств стран ЕС и стран Карибского региона. Наличие таких лицензий — свидетельство тщательной проверки со стороны государственных органов, профессионализма и надежности в предоставлении услуг по бизнес-миграции.

Сильная экспертиза. Паспортивити больше 10 лет помогает клиентам в реализации самых важных задач: открывает счета за рубежом, подбирает недвижимость и остается с клиентами и после достижения необходимых вопросов.

Индивидуальный подход. Разрабатываем детальный план с учетом всех целей клиентов, для получения оптимальных результатов.

Дополнительные услуги. Получить налоговый номер, оформить договор аренды или апостилировать необходимые документы — выполним любую задачу.

Личный юрист. С вами всегда на связи персональный юрист Паспортивити.

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