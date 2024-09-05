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Кузбасский Сливень попал в топ-10 курьезных названий поселков России

5 сентября 2024, 07:00
Сервис путешествий рассказал, какие в России есть поселки с забавными названиями. В список попало кузбасское местечко.

Эксперты сервиса «Туту», путешествуя по России, нашли десять забавных и необычных названий населенных пунктов и ж/д станций, которые наверняка многих удивят, пишет VSE42.RU.

В этом топе отметился Сливень — поселок и станция, расположенные на востоке от Междуреченска.

— Поселок стоит на реке Томь, рядом — река Сливень. Это очень живописные места: неподалеку находится горная вершина Израсский голец. Словом «сливень» называют безногую ящерицу — медяницу (по другой версии, змею), — рассказали в пресс-службе сервиса.

Другие курьезные топонимы из топа: Покровская Варежка (Пензенская область), Жижица (Псковская область), Пузята (Пермский край), Тыреть и Котик (Иркутская область), Песь (Новгородская область), Хомяки (Московская и Смоленская области), Огурцы (Красноярский край) и Лесная Волчанка (Свердловская область).

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