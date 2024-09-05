Кузбасский Сливень попал в топ-10 курьезных названий поселков России

— Поселок стоит на реке Томь, рядом — река Сливень. Это очень живописные места: неподалеку находится горная вершина Израсский голец. Словом «сливень» называют безногую ящерицу — медяницу (по другой версии, змею), — рассказали в пресс-службе сервиса.