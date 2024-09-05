Онлайн-переход в ВТБ розничных клиентов из «Открытия» завершится к концу декабря

Posted Сегодня, 18:25
Published Сегодня, 18:25
Modified Сегодня, 18:25
Updated Сегодня, 18:25
Для клиентов «Открытия» не требуется перевыпуск дебетовых и зарплатных карт. Процесс перехода из одного банка в другой и перевода средств осуществляется через безопасные дистанционные каналы или при личном посещении отделений, пишет inkazan.ru.
ВТБ уже завершил перенос 85% кредитного портфеля «Открытия», что составляет 658 миллиардов рублей, и 78% портфеля сбережений на сумму 842 миллиарда рублей. Это с учетом вкладов «Открытия», которые будут автоматически переведены в ВТБ по истечении их срока в соответствии с подписанным платежным поручением.
Заместитель президента — председателя правления «Открытия» Юрий Андресов отметил, что команда объединённого банка проделала значительный объём работы, запустив полностью цифровой процесс для перехода розничных клиентов из «Открытия» в ВТБ в конце мая. Уже 1,2 миллиона человек воспользовались этой возможностью.