Онлайн-переход в ВТБ розничных клиентов из «Открытия» завершится к концу декабря

ВТБ уже завершил перенос 85% кредитного портфеля «Открытия», что составляет 658 миллиардов рублей, и 78% портфеля сбережений на сумму 842 миллиарда рублей. Это с учетом вкладов «Открытия», которые будут автоматически переведены в ВТБ по истечении их срока в соответствии с подписанным платежным поручением.