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Published Сегодня, 18:25

Modified Сегодня, 18:25

Updated Сегодня, 18:25

Онлайн-переход в ВТБ розничных клиентов из «Открытия» завершится к концу декабря

Онлайн-переход в ВТБ розничных клиентов из «Открытия» завершится к концу декабря

5 сентября 2024, 18:25
Фото: 1MI
С момента начала объединения более 2 миллионов активных клиентов банка «Открытие» уже перешли в ВТБ, причем свыше половины из них выбрали онлайн-переход. Возможность дистанционного перевода средств будет сохраняться до конца 2024 года.

Для клиентов «Открытия» не требуется перевыпуск дебетовых и зарплатных карт. Процесс перехода из одного банка в другой и перевода средств осуществляется через безопасные дистанционные каналы или при личном посещении отделений, пишет inkazan.ru.

ВТБ уже завершил перенос 85% кредитного портфеля «Открытия», что составляет 658 миллиардов рублей, и 78% портфеля сбережений на сумму 842 миллиарда рублей. Это с учетом вкладов «Открытия», которые будут автоматически переведены в ВТБ по истечении их срока в соответствии с подписанным платежным поручением.

Заместитель президента — председателя правления «Открытия» Юрий Андресов отметил, что команда объединённого банка проделала значительный объём работы, запустив полностью цифровой процесс для перехода розничных клиентов из «Открытия» в ВТБ в конце мая. Уже 1,2 миллиона человек воспользовались этой возможностью.

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