РЭО открыл данные о местах накопления отходов для всех россиян

В публичный доступ попала информация о 904 243 площадках накопления отходов, включая сведения о складировании крупногабаритного мусора и информацию о количестве, типе и технических характеристиках контейнеров для отходов. Система также предлагает фильтр по видам мусора, принимаемого в местах накопления отходов (на контейнерных площадках).