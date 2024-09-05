РЭО открыл данные о местах накопления отходов для всех россиян

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В процессе модернизации Федеральной государственной информационной системы учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО (18+)), публично-правовая компания «Российский экологический оператор» (РЭО) открыла данные о контейнерных площадках, уже функционирующих и будущих объектах обращения с отходами для граждан.
По словам главы ППК «РЭО» Дениса Буцаева, специалисты компании совершенствуют возможности системы ФГИС УТКО, анализируя потребности пользователей, существующие сейчас технологические возможности, запросы населения на доступность сведений. Как сообщает 56orb.ru, за семь дней работы модернизированной ФГИС уже порядка 2000 россиян смогли ознакомиться с обновленным функционалом.
В публичный доступ попала информация о 904 243 площадках накопления отходов, включая сведения о складировании крупногабаритного мусора и информацию о количестве, типе и технических характеристиках контейнеров для отходов. Система также предлагает фильтр по видам мусора, принимаемого в местах накопления отходов (на контейнерных площадках).
Согласно комментарию замглавы Российского экологического оператора по цифровизации Алексея Бурова, предоставление таких сведений даже неавторизованным пользователям приводит к росту доверия к сфере обращения с отходами со стороны россиян.
Специалисты ППК «РЭО» включили в систему ряд новых модулей. Речь идет о перечне транспортирующих организаций, автоматически формируемом на основании внесенных региональными операторами договоров на вывоз отходов. Также был добавлен модуль взаимодействия пользователей, благодаря которому поставщики данных получат возможность вести обмен запросами между собой, уточняя или внося информацию в систему.
ФГИС УТКО запустили в работу 1 декабря прошлого года, и к 21 августа текущего года к системе удалось подключить все российские регионы. Суммарное количество зарегистрированных пользователей уже побило отметку в 10 тысяч.