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Россияне стали чаще ездить для отдыха в Китай

5 сентября 2024, 04:00
В пресс-службе ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма „Турпомощь“ заявили, что групповые безвизовые поездки в Китай становятся всё популярнее.

«Туризм в Китае круглогодичен, путешественники могут найти в этой стране различные варианты отдыха на любой вкус. Кроме того, выросло число прямых авиарейсов. Наибольшей популярностью, прежде всего, пользуются Пекин, Шанхай, Гонконг и Хайнань», — отметили специалисты.

По словам экспертов, несмотря на то, что всё более популярными становятся групповые безвизовые поездки, спрос на визы достаточно высокий, пишет RT.

«Поэтому для российских туристов вновь сделали послабление — освободили от сдачи биометрии в КНР при оформлении однократных или двукратных виз со сроком пребывания до 180 дней. Облегчённый порядок будет действовать до 31 декабря 2025 года», — заключили в пресс-службе.

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