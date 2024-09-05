Россияне стали чаще ездить для отдыха в Китай

«Поэтому для российских туристов вновь сделали послабление — освободили от сдачи биометрии в КНР при оформлении однократных или двукратных виз со сроком пребывания до 180 дней. Облегчённый порядок будет действовать до 31 декабря 2025 года», — заключили в пресс-службе.