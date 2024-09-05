Суд ограничил работу новокузнецкой шахты за угрозу жизни людей

— Допущено общешахтное загазирование выработок с исходящей струей воздуха из подготовительного забоя. При этом горным диспетчером шахты не был задействован план ликвидации аварии, работники шахты из горных выработок с исходящей струей воздуха не выведены, — сказали в пресс-центре.