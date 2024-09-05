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Суд ограничил работу новокузнецкой шахты за угрозу жизни людей

5 сентября 2024, 07:07
Проверка выявила грубые нарушения на угольной шахте недалеко от Новокузнецка, дело дошло до суда.

Надзорный орган обнаружил в работе ООО «Шахта „Юбилейная“ в Новокузнецком округе серьезные пренебрежения правилами, сообщает объединенный пресс-центр судов Кузбасса, пишет VSE42.RU.

Так, на предприятии на подготовительной выемке комбайн скинул горную массу в призабойную часть, 27 августа в выработке произошло загазирование. Далее последовало превышение концентрации метана, а горняков не вывели на поверхность.

— Допущено общешахтное загазирование выработок с исходящей струей воздуха из подготовительного забоя. При этом горным диспетчером шахты не был задействован план ликвидации аварии, работники шахты из горных выработок с исходящей струей воздуха не выведены, — сказали в пресс-центре.

Контролеры пришли к выводу, что шахта не выполняет требования промышленной безопасности, что влечет угрозу жизни и здоровью людей. Новокузнецкий районный суд на 60 суток запретил проводить подготовительную выработку.

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