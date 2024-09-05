Политик отметил, что американские власти не желают слышать другие точки зрения. Они ограничивают доступ своих граждан к альтернативным источникам информации, нарушая их права. Он привел в пример Сербию, где открыто работают различные СМИ без каких-либо ограничений. В частности, российские медиа представляют позицию РФ по событиям в мире. Поэтому люди сами выбирают, откуда получать информацию, подчеркнул министр. Он также обратил внимание, что именно такой подход соответствует принципам демократического общества.