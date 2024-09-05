Posted Сегодня, 17:32
Published Сегодня, 17:32
Modified Сегодня, 17:32
Updated Сегодня, 17:32
США наложили ограничения на медиагруппу «Россия сегодня», включая «РИА Новости», RT, Sputnik и Ruptly. Новые меры затронули главреда «России сегодня» и RT Маргариту Симоньян и нескольких высокопоставленных менеджеров. Об этом сообщает ria.ru.
По мнению Поповича, введение ограничений со стороны США против медиагруппы — это серьезное посягательство на свободу слова и работу СМИ. Он считает принятие таких решений политически ангажированными. Как известно, США призывают к уважению демократических ценностей, включая свободу слова. Но, по мнению Поповича, в реальности ситуация совсем иная.
Политик отметил, что американские власти не желают слышать другие точки зрения. Они ограничивают доступ своих граждан к альтернативным источникам информации, нарушая их права. Он привел в пример Сербию, где открыто работают различные СМИ без каких-либо ограничений. В частности, российские медиа представляют позицию РФ по событиям в мире. Поэтому люди сами выбирают, откуда получать информацию, подчеркнул министр. Он также обратил внимание, что именно такой подход соответствует принципам демократического общества.
Попович, напомним, является соорганизатором российско-сербской межправительственной комиссии по научно-техническому и экономическому сотрудничеству. В ноябре 2023 года он был включен в список лиц, подвергнутых санкциям со стороны США.