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Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

Косули на связи: около природного заказника «Горненский» усилили сеть LTE

Косули на связи: около природного заказника «Горненский» усилили сеть LTE

6 сентября 2024, 13:09
Фото: rostovgazeta.ru
Устойчивая мобильная связь 4G от МТС появилась в пределах природного заказника «Горненский», расположенного в Красносулинском районе. Благодаря модернизации сетей LTE, около 2000 жителей села Табунщиково смогут оставаться на связи.

Табунщиково это административный центр Табунщиковского сельского поселения. Помимо жилого массива в населенном пункте есть дом культуры, школа, детский сад. После модернизации телеком-оборудования жители села получили возможность работать, учиться или играть в интернете на еще больших скоростях.

В границах сельского поселения располагается и природный заказник «Горненский». Здесь донские зоологи занимаются сохранением редких видов животных и растений нашего края. Одно из главных направлений работы заказника касается восстановления популяций косули, дикого барана и европейского оленя. Сотрудники заказника «Горненский» ведут также активную просветительскую работу, делятся открытиями и организуют тематические экскурсии. Благодаря улучшенной LTE связи туристы смогут моментально делиться своими впечатлениями от посещения этого места.

По словам директора МТС в Ростовской области Игоря Марьясова, модернизация LTE в Табунщиково поспособствует внедрению цифровых сервисов для наблюдения учеными за флорой и фауной, — добавил Игорь Марьясов.

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