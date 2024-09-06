Косули на связи: около природного заказника «Горненский» усилили сеть LTE

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
Табунщиково это административный центр Табунщиковского сельского поселения. Помимо жилого массива в населенном пункте есть дом культуры, школа, детский сад. После модернизации телеком-оборудования жители села получили возможность работать, учиться или играть в интернете на еще больших скоростях.
В границах сельского поселения располагается и природный заказник «Горненский». Здесь донские зоологи занимаются сохранением редких видов животных и растений нашего края. Одно из главных направлений работы заказника касается восстановления популяций косули, дикого барана и европейского оленя. Сотрудники заказника «Горненский» ведут также активную просветительскую работу, делятся открытиями и организуют тематические экскурсии. Благодаря улучшенной LTE связи туристы смогут моментально делиться своими впечатлениями от посещения этого места.
По словам директора МТС в Ростовской области Игоря Марьясова, модернизация LTE в Табунщиково поспособствует внедрению цифровых сервисов для наблюдения учеными за флорой и фауной, — добавил Игорь Марьясов.