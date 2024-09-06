Косули на связи: около природного заказника «Горненский» усилили сеть LTE

В границах сельского поселения располагается и природный заказник «Горненский». Здесь донские зоологи занимаются сохранением редких видов животных и растений нашего края. Одно из главных направлений работы заказника касается восстановления популяций косули, дикого барана и европейского оленя. Сотрудники заказника «Горненский» ведут также активную просветительскую работу, делятся открытиями и организуют тематические экскурсии. Благодаря улучшенной LTE связи туристы смогут моментально делиться своими впечатлениями от посещения этого места.