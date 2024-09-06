Логунов: Ценные грузы надежнее доверять подготовленному сотруднику, чем машине

Логунов также отметил, что в настоящее время кражи средств с электронных счетов и мошенничество через взлом цифровых сервисов, а также кибератаки стали обычным делом. В этой связи данные, имеющие стратегическое значение для государства, должны передаваться и храниться исключительно в бумажном виде. Он также подчеркнул, что на бумажных носителях транспортируются бланки избирательной корреспонденции для выборов на разных уровнях, экзаменационные материалы для государственных экзаменов в организациях образования, а также другие ценные документы.