Логунов: Ценные грузы надежнее доверять подготовленному сотруднику, чем машине

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
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Updated Сегодня, 10:38
Он также упомянул о доставке необычных отправлений и поделился планами управления на будущее.
Согласно информации издания nnov.kp.ru, основная доля транспортировок, осуществляемых управлением, — это специальные отправления, письма и посылки, содержащие данные, имеющие государственную важность. Кроме этого, управление занимается перевозкой музейных экспонатов, культурных и художественных ценностей, драгоценных камней и металлов, наличных средств, ценных бумаг, медикаментов, отправлений физических лиц и других грузов.
Логунов отметил, что в России сейчас осуществляется активная работа по повышению уровня образования и культурного просвещения населения. В связи с этим Спецсвязь организует транспортировку объектов культурного наследия и выставочных экспонатов между регионами. Существенные изменения касаются требований в области самой транспортировки, а не запросов. По словам Логунова, для клиентов сегодня важны скорость доставки по Российской Федерации, сохранность грузов и обеспечение их безопасности.
Спецсвязь также внедряет цифровые решения в активном режиме. Один из новых проектов — сервис «Защищенная сеть», обеспечивающий передачу конфиденциальной информации через зашифрованные каналы связи. Особенность данного проекта заключается в том, что он реализуется исключительно на оборудовании российского производства.
Логунов также отметил, что в настоящее время кражи средств с электронных счетов и мошенничество через взлом цифровых сервисов, а также кибератаки стали обычным делом. В этой связи данные, имеющие стратегическое значение для государства, должны передаваться и храниться исключительно в бумажном виде. Он также подчеркнул, что на бумажных носителях транспортируются бланки избирательной корреспонденции для выборов на разных уровнях, экзаменационные материалы для государственных экзаменов в организациях образования, а также другие ценные документы.
Логунов также рассказал о необычных отправлениях, которые осуществляла Спецсвязь. Он упомянул о транспортировке четырехтонной мумии мамонтенка Любы, кубка Дэвиса, произведений Сальвадора Дали и Леонардо да Винчи, а также скрипок Страдивари и Гварнери, изделий Фаберже и золотого оклада Казанской иконы Божией Матери, а также небольшой, но важной святыни — волоса пророка Мухаммеда.
Для обеспечения безопасной доставки грузов прорабатываются специальные маршруты, а водители и фельдъегеря проходят регулярные тренировки по физической подготовке и стрельбе. Автомобили оснащены современными охранно-телеметрическими системами, а усовершенствованная система мониторинга обеспечивает возможность отслеживания перемещения экипажей на протяжении всего маршрута.
Несмотря на развитие и производство беспилотников, их применение для доставки секретной корреспонденции не предусмотрено. Но в перспективе возможно использование БПЛА и роботов для доставки стандартных грузов, но только в качестве вспомогательных средств.