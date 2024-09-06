Приоритетные направления карьеры для детей: россияне выбирают IT и медицину

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«30% опрошенных родителей подчеркнули, что им неважно, какую профессию выберут их дети, и хотели бы предоставить им полную свободу выбора в этом вопросе. Среди остальных 70% самыми популярными профессиональными направлениями, в которых респонденты предпочли бы видеть своих детей, стали IT и телеком (20%), медицина и фармацевтика (18%), а также юриспруденция (12%)», — говорится в опросе.
Значительное большинство родителей (70%) считают важным или отчасти важным для своих детей достижение руководящей должности на их карьерном пути, пишет RT.
Ключевым фактором для успешного профессионального роста, по мнению 74% респондентов, остаётся образование. Такое мнение особенно распространено среди старшего поколения россиян в возрасте от 55 до 64 лет (89%) и от 45 до 54 лет (80%).
Всего в опросе сервиса приняли участие более 4 тыс. россиян.