Ростовское областное отделение Союза художников отмечает 85 лет

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
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Updated Сегодня, 08:36
Здесь представлена живопись, графика, скульптура и декоративно-прикладное искусство. На стендах выставки расположилось более 260 лучших произведений, созданных членами регионального отделения за последние пять лет.
Как отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов, 85 лет это знаменательное событие не только для художественного сообщества Ростовской области, но и для всех преданных ценителей настоящего искусства.
— Важно, что сегодня вы с достоинством сохраняете и продолжаете славные традиции изобразительного искусства нашего региона. Молодые таланты в вашем союзе находят поддержку, вдохновение и достойные примеры для подражания. Убежден, что накопленный профессиональный опыт станет прекрасной основой для реализации новых масштабных творческих проектов, прославляющих Донской край и нашу культуру, — добавил Игорь Гуськов.
Напомним, что ростовское отделение Союза художников России — старейшее в стране объединение профессиональных мастеров изобразительного искусства с глубокими культурными традициями и историческими корнями. Датой его создания принято считать 16 сентября 1939 года, когда Ростовский облисполком принял положительное решение. Новые поколения молодых живописцев воспитывались художниками, учившимся мастерству кисти у великих мастеров отечественного искусства, среди которых И. Е. Репин, В. А. Серов, К. А. Коровин и М. В. Нестеров.
В настоящее время в составе Ростовского областного отделения входит более 300 художников. Это и живописцы, и графики, скульпторы и мастера декоративно-прикладного искусства.
При поддержке регионального правительства каждый год проходит более 150 областных, межрегиональных и зарубежных выставок, одной из которых является выставка «Юг России». Инициатива ее проведения поддержана губернатором Ростовской области. В экспозицию входят более 2000 работ мастеров Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, Луганской и Донецкой народных республик.
В рамках празднования юбилейной даты состоялась и церемония награждения. Художники, внесшие значительный вклад в развитие изобразительного искусства на Дону получили заслуженные награды. За вклад в развитие культуры и многолетнюю плодотворную работу почетные грамоты Министерства культуры России получили Наталья Курманаевская и Александр Усенко. За многолетнюю активную творческую и общественную деятельность благодарностью губернатора Ростовской области был отмечен и председатель Ростовского областного отделения Союза художников России Олег Игнатов.