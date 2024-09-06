Ростовское областное отделение Союза художников отмечает 85 лет

Напомним, что ростовское отделение Союза художников России — старейшее в стране объединение профессиональных мастеров изобразительного искусства с глубокими культурными традициями и историческими корнями. Датой его создания принято считать 16 сентября 1939 года, когда Ростовский облисполком принял положительное решение. Новые поколения молодых живописцев воспитывались художниками, учившимся мастерству кисти у великих мастеров отечественного искусства, среди которых И. Е. Репин, В. А. Серов, К. А. Коровин и М. В. Нестеров.