Суд заставил кузбасскую мэрию заплатить детям за нападение бродячих собак

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
Мэрию Анжеро-Судженска заставили выплатить деньги семьям трех детей, которые пострадали от бродячих собак с февраля по апрель 2023 года, пишет VSE42.RU.
— На несовершеннолетних напали бездомные собаки. У детей диагностированы различные телесные повреждения, они испытали страх, переживания, пребывали в стрессовой ситуации, — сказали в областном прокуратуре.
Надзорный орган подал иск в суд с требованием выплатить компенсацию морального вреда. Суд удовлетворил иск и обязал городскую администрацию заплатить 60 тысяч рублей. К настоящему времени вся сумма семьями получена.