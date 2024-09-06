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Posted Сегодня, 05:28

Published Сегодня, 05:28

Modified Сегодня, 05:31

Updated Сегодня, 05:31

Суд заставил кузбасскую мэрию заплатить детям за нападение бродячих собак

6 сентября 2024, 05:28
В кузбасском городе взыскана компенсация морального вреда в пользу детей, которых покусали бездомные животные.

Мэрию Анжеро-Судженска заставили выплатить деньги семьям трех детей, которые пострадали от бродячих собак с февраля по апрель 2023 года, пишет VSE42.RU.

— На несовершеннолетних напали бездомные собаки. У детей диагностированы различные телесные повреждения, они испытали страх, переживания, пребывали в стрессовой ситуации, — сказали в областном прокуратуре.

Надзорный орган подал иск в суд с требованием выплатить компенсацию морального вреда. Суд удовлетворил иск и обязал городскую администрацию заплатить 60 тысяч рублей. К настоящему времени вся сумма семьями получена.

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