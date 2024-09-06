В РЭО сообщили о старте регистрации на Российский экофорум

В программу Молодежного дня включены пленарное заседание, обсуждения по сессиям, лекции и воркшопы на тему экоактивизма, в частности создания экоцентров. Главная тема, на которой сделают акцент на пленарном заседании, — итоги пятилетней деятельности по реформированию системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в стране. Деловая программа форума будет представлена позже. Однако уже сейчас известно, что блок тем будет крайне разнообразным (экомониторинг, инвестирование, цифровизация, работа региональных операторов).