В РЭО сообщили о старте регистрации на Российский экофорум

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
Как сообщает 56orb.ru, все желающие — участники деловой программы, Молодежного дня форума и представители прессы — могут зарегистрироваться для участия в мероприятии на официальном сайте РЭФ.
В программу Молодежного дня включены пленарное заседание, обсуждения по сессиям, лекции и воркшопы на тему экоактивизма, в частности создания экоцентров. Главная тема, на которой сделают акцент на пленарном заседании, — итоги пятилетней деятельности по реформированию системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в стране. Деловая программа форума будет представлена позже. Однако уже сейчас известно, что блок тем будет крайне разнообразным (экомониторинг, инвестирование, цифровизация, работа региональных операторов).
Генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев назвал предстоящий форум одним из наиболее масштабных событий в отрасли обращения с ТКО. По его словам, это мероприятие призвано осветить полный перечень задач, касающихся развития отраслевой инфраструктуры в России.
Глава Российского экологического оператора охарактеризовал РЭФ как открытую площадку для обмена опытом между участниками отрасли и смежных сфер и предпринимателями, представителями госорганов, общественными деятелями. Главной целью форума в этом году Денис Буцаев назвал поиск действенных мер для развития комплексной системы обращения с ТКО и формирования экономики замкнутого цикла.
Российский экологический форум, на площадке которого собираются представители госаппарата, отраслевые специалисты, предприниматели и общественники, проводится в стране ежегодно, начиная с 2021 года.