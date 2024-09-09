Никаких поблажек: в Суворовском прошла гонка с препятствиями для детей

— Мы создаем условия для наших детей, чтобы они росли здоровые, как в физическом, так и душевном и духовном планах. Спортивная работа с детьми это не просто мышцы и выносливость, это общение. Когда родители не сидят на диване, а приходят сюда с ребенком и живут его интересами. Гонка с препятствиями это не просто бег, не простопрепятствия, не просто военно-прикладной вид спорта, в самом названии много символов и смыслов. Слова ведущего, музыка на сцене, выступления и конкурсы — это все о русском мире, о русской цивилизации, о казачестве. Мы погружаем ребенка в эту среду и пытаемся своими скромными силами сделать так, чтобы наши дети были лучше чем мы, а наши внуки жили в обществе, которое было бы крепче, лучше и моральнее чем наше, — пояснил Николай Бритвин.