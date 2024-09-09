Никаких поблажек: в Суворовском прошла гонка с препятствиями для детей

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Напомним, это единственная трасса на Юге России, приспособленная для проведения трейловых забегов, гонок с препятствиями и других соревнований, формат которых сейчас активно продвигается в телешоу «Суперниндзя»
Забег проходил в двух конфигурациях. Одной из них была «Гонка», где участникам необходимо было на скорость преодолеть дистанцию в два километра, на которых расположились 11 препятствий. Второй формат соревнований назывался «Суперниндзя-100» и представлял собой стометровку с шестью препятствиями на пути.
Участники забега были разделены по возрастным категориям: 9-11 лет, 12-14 лет и 15-17 лет. Девочки и мальчики бежали раздельно. Для большинства участников соревнованийсамыми сложными стали рукоходы ПИК (канаты), «Мясорубка» и «Руль». Помимо этих препятствий юным спортсменом пришлось пройти и другие преграды, среди которых были большие и малые рампы, горки, стенки и различные рукоходы с кольцами и другими навесными элементами.
Алине Каледа 15 лет, она постоянный участник подобных состязаний. В это субботнее утро Алина не смогла усидеть дома и приехала в Суворовский район из Азова вместе со своей командой «CrossFit Азов», в надежде победить.
— Я регулярно занимаюсь спортом. В основном это гонка с препятствиями и функциональное многоборье. С гонки «Казаки» у меня уже есть награды — это два вторых места и одно третье. Хотелось бы стать победителем. Мне очень нравится этот вид спорта. Этот экстрим. Нравится волнение, которое я испытываю во время преодоления полосы препятствий, — поделилась юная участница.
Количество попыток для прохождения того или иного препятствия было не ограничено. Единственное условие — пройти всю полосу за 40 минут. Каждому участнику был выдан браслет «жизнь», если препятствие не получилось пройти, то его забирает судья. Однако спортсмен, отдавший браслет, может продолжить гонку, но уже не имеет права претендовать на призовые места.
Была в этот день и романтическая составляющая. Перед стартом первого забега юных спортсменов, один из постоянных участников гонки «Казаки» для взрослых, сделал предложение руки и сердца одной из спортсменок. И когда прозвучал ее положительный ответ, стало ясно, спорт не только делает нас сильнее и лучше, но и объединяет в семьи.
Как отметил президент региональной федерации гонок с препятствиями Николай Бритвин, спорт способен на многое, но основная цель данных соревнований, сделать нас и наших детей лучше.
— Мы создаем условия для наших детей, чтобы они росли здоровые, как в физическом, так и душевном и духовном планах. Спортивная работа с детьми это не просто мышцы и выносливость, это общение. Когда родители не сидят на диване, а приходят сюда с ребенком и живут его интересами. Гонка с препятствиями это не просто бег, не простопрепятствия, не просто военно-прикладной вид спорта, в самом названии много символов и смыслов. Слова ведущего, музыка на сцене, выступления и конкурсы — это все о русском мире, о русской цивилизации, о казачестве. Мы погружаем ребенка в эту среду и пытаемся своими скромными силами сделать так, чтобы наши дети были лучше чем мы, а наши внуки жили в обществе, которое было бы крепче, лучше и моральнее чем наше, — пояснил Николай Бритвин.
Добавим, что в роли организатора этого состязания по традиции выступила федерация гонок с препятствиями Ростовской области и спортивный клуб «Суворов», а поддержку оказал застройщик Суворовского района ВКБ Новостройки.
Все спортсмены, которые достигли финиша получили дизайнерскую медаль участника. Победителям соревнований вручили грамоты и сертификаты на индивидуальный пошив спортивной формы, лидеры же формата «Суперниндзя-100» были награждены денежными призами.