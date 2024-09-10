Алексей Логвиненко: успехи Ростова — это заслуга многих поколений

— Несмотря на сложный период и беспрецедентное санкционное давление, наша экономика демонстрирует уверенный рост. За последние пять лет бюджет города увеличился в два раза: с 33 до 75 млрд рублей. Портфель реализуемых инвестиционных проектов составляет более 330 млрд руб. Это способствует улучшению инфраструктуры и качества жизни наших горожан. Делает город еще более привлекательным для новых инвесторов, — сказал глава администрации города Ростова-на-Дону.