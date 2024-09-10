Алексей Логвиненко: успехи Ростова — это заслуга многих поколений

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
В торжественном мероприятии приняли участие заместитель полномочного представителя президента РФ в ЮФО, герой России Анатолий Сафронов, первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов, председатель донского парламента Александр Ищенко, митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, глава администрации города Алексей Логвиненко, почетные граждане Ростова, ветераны, герои России, представители трудовых династий и молодежный актив города.
В адрес жителей города Ростова-на-Дону поступило поздравление от первого заместителя председателя Совета Федерации Федерального собрания Андрея Яцкина. Поздравил ростовчан в видеообращении и губернатор региона Василий Голубев.
Глава администрации города Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко отметил, что донская столица богата на таланты. Среди выдающихся ростовчан есть много людей, кто добился мировой славы в своей профессии. Это и врачи, и промышленники, педагоги и спортсмены, а также деятели культуры. Именно их достижениями и пишется история современного Ростова.
— Нам есть, чем гордиться, — добавил Алексей Логвиненко. — Столица Дона прирастает новыми территориями, реализует крупные мегапроекты в строительной, дорожной и транспортной отраслях. Благодаря национальным проектам и поддержке губернатора Ростовской области, в городе беспрецедентные объемы социального строительства.
Глава администрации города подчеркнул, что сегодняшние успехи Ростова — это заслуга многих поколений.
— В этот день особые слова благодарности — ветеранам и всем тем, кто строил и восстанавливал донскую столицу, отдавая свою душу и сердце, — пояснил градоначальник.
Во время своего выступления Алексей Логвиненко подвел итоги развития донской столицы за прошедший год и обозначил вектор дальнейшего развития.
— Несмотря на сложный период и беспрецедентное санкционное давление, наша экономика демонстрирует уверенный рост. За последние пять лет бюджет города увеличился в два раза: с 33 до 75 млрд рублей. Портфель реализуемых инвестиционных проектов составляет более 330 млрд руб. Это способствует улучшению инфраструктуры и качества жизни наших горожан. Делает город еще более привлекательным для новых инвесторов, — сказал глава администрации города Ростова-на-Дону.
Традиционно, каждые пять лет за значительный вклад в развитие нашего города, присваивается звание «Почетный гражданин города Ростова-на-Дону». Алексей Логвиненко вручил знаки отличия ростовчанам, удостоенным этого особого звания: герою России Владимиру Булгакову, академику Российской академии наук, д. м. н. профессору, заслуженному врачу РФ Олегу Киту и председателю Общественной палаты города Ростова-на-Дону Михаилу Чернышеву.
Также глава администрации города наградил горожан, которые своим ежедневным трудом меняют Ростов-на-Дону к лучшему, вручив им почетные грамоты, благодарности и благодарственные письма.
Присоединились к поздравлению и творческие коллективы донской столицы. Они поздравили собравшихся с 275-летием их любимого города яркими номерами и оригинальными выступлениями.