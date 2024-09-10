Не голый оклад: ростовчане назвали критерии идеальной зарплатной карты

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
Прошли те времена, когда нужно было стоять в очереди в кассу, чтобы получить зарплату. Сегодня практически все предприятия в стране перечисляют выплаты работникам на банковские карты. За последние десять лет зарплатные проекты заметно эволюционировали: плюсом к переводу зарплат и премий банки предлагают компаниям и работникам дополнительные опции и бонусы.
Какой должна быть идеальная зарплатная карта? RostovGazeta провела опрос среди своих подписчиков в Telegram, чтобы выяснить, какие опции жители региона считают наиболее важными.
В опросе приняли участие более 200 человек. Выяснилось, что для половины респондентов — 49% — важно удобство получения зарплаты и отпускных. На втором месте — бонусные программы и кешбэк, их выбрал 21% опрошенных. На третьем — возможность переводить деньги без комиссии на свои и чужие счета. За этот вариант проголосовали 13% читателей.
Зарплатные карты также ценят за особые условия кредитования (6%), преимущественное обслуживание в банках (5%), а также за возможность использовать карту за границей (1%).
Еще в 2014 году в России запретили так называемое «зарплатное рабство». Теперь в Трудовом кодексе прописано, что работодатель не может навязывать своим сотрудникам карты какого-либо банка для начисления зарплат.
В Банке ВТБ напомнили, что работник вправе выбрать для обслуживания любую кредитную организацию. Перевести зарплату на удобную карту можно двумя способами. Первый — написать заявление работодателю с просьбой перечислять зарплату по новым реквизитам. Второй способ доступен клиентам ВТБ: в приложении можно настроить автопополнение, чтобы зарплата приходила на карту автоматически и без комиссии.
«Наш банк — один из лидеров рынка по числу зарплатных клиентов. На карту ВТБ получают зарплату сотрудники более 100 тысяч предприятий и организаций по всей России — свыше 8 млн человек, а в ближайшие три года мы планируем увеличить их число до 11 млн. Мы меняем подход к зарплатному обслуживанию и предлагаем дополнительные выгоды клиентам: обнуляем комиссии по операциям, по вкладам даем повышенные ставки, а по кредитам уменьшаем проценты. Чтобы получать зарплату на карту ВТБ, не нужно писать заявление работодателю. Достаточно подключить ежемесячное автопополнение счета на сумму от 9 тысяч рублей в мобильном приложении. Что важно — деньги будут приходить без комиссии», — рассказал заместитель начальника управления «Зарплатные проекты» ВТБ Евгений Темяков.
В банке говорят, что их условия соответствуют всем самым популярным запросам клиентов: удобство получения денег, снятие и перевод средств без комиссии, наличие программы кешбэка.
«Зарплатные клиенты ВТБ могут снимать наличные без комиссии в банкоматах других банков до 350 тыс. руб. в день и до 2,5 млн руб. в месяц. Сотрудникам также доступен сервис Системы быстрых платежей до 1 млн руб. в месяц, надбавки по накопительному счету в размере 3% и кешбэк за покупки до 25%. Еще одно важное преимущество для текущих держателей зарплатных карт — скидка на ипотеку 0,7%, для новых зарплатных клиентов — 0,8%. Сегодня зарплату на карты банка получают около 200 тысяч жителей региона», — рассказал единый бизнес-лидер ВТБ и банка «Открытие» в Ростовской области, вице-президент, Юрий Авдеев.
Для более эффективного управления семейными финансами зарплатные клиенты ВТБ могут бесплатно привязать к счету дополнительные именные карты и платежные стикеры для себя и родственников. Это позволит сэкономить на ежедневных переводах и без комиссии перечислять средства близким, даже если они не клиенты ВТБ.
И, наконец, у зарплатников в ВТБ сохранились прежние условия первого взноса при получении ипотеки. Если другие клиенты должны вносить в качестве первого взноса за жилье не меньше 30,1% от его стоимости, то зарплатные клиенты ВТБ могут внести для начала только 20,1%. А некоторые категории клиентов могут оформить в банке ипотечный кредит на приобретение жилья и вовсе без первоначального взноса.
В Банке Дом.РФ корреспонденту RostovGazeta сообщили, что с ними работают компании из разных отраслей экономики — строительство, государственное управление, образование, медицина, торговля, промышленность и т. д.
«Зарплатные карты сотрудников выпускаются, обслуживаются и перевыпускаются бесплатно. По номеру счета, номеру карты, СБП средства можно переводить без комиссии, также мы предлагаем эффективную программу лояльности с повышенным кешбэком на самые популярные категории, выгодные условия оформления вкладов, ипотеки и кредитов наличными, доставку карт в удобное клиенту место и время», — сообщил директор розничных продаж Южного регионального центра Банка ДОМ.РФ Дмитрий Сувора.
Также в кредитном учреждении упомянули возможность бесплатных переводов до 1 млн руб. в другие банки, начисление процентов на остаток. Кроме того, по картам Дом.РФ можно бесплатно снимать наличность в банкоматах любых российских банков по всей стране.
В банке ПСБ для разных отраслей действуют разные зарплатные проекты. Есть программа для бюджетных, коммерческих организаций и ИП, отдельный проект для военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, а также для предприятий оборонно-промышленного комплекса и участников гособоронзаказа.
Выпуск карт, обслуживание и зачисление денег также происходят бесплатно и без комиссий. В ПСБ рассказали, что работодатель может заказать карты на любое количество работников, выпустить их удаленно и начислять зарплату в несколько кликов.
«Важное преимущество зарплатного проекта ПСБ в том, что он включает все виды выплат, предусмотренные ТК РФ. Не только стандартные: заработная плата, отпускные и социальные пособия, но также, например, дивиденды учредителям, которые выплачиваются без комиссии. Подключить зарплатный проект ПСБ могут как крупные компании с широкой сетью филиалов по всей стране, так и небольшие организации, даже при наличии всего одного работника. У ПСБ нет ограничений по количеству сотрудников», — сообщили в банке.
А еще в ПСБ предлагают компаниям специальные условия по бизнес-кредитованию, эквайрингу, расчетно-кассовому обслуживанию организаций и другим программам. Для руководителей у ПСБ есть премиальные программы обслуживания, клиенты могут пользоваться дополнительными привилегиями, подключать доходные финансовые продукты.
Кроме того, специалисты банка проводят уроки финансовой грамотности для сотрудников, рассказывая о доступных банковских инструментах и нововведениях, помогая увидеть новые возможности для рационального управления своими финансами.
Подводя итог, отметим, что современная зарплатная карта — это целый комплекс финансовых услуг, доступных как работникам, так и компаниям. Сопоставляя возможности и бонусы от разных банков, вполне можно найти ту самую, идеальную карту.