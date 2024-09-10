Не голый оклад: ростовчане назвали критерии идеальной зарплатной карты

«Наш банк — один из лидеров рынка по числу зарплатных клиентов. На карту ВТБ получают зарплату сотрудники более 100 тысяч предприятий и организаций по всей России — свыше 8 млн человек, а в ближайшие три года мы планируем увеличить их число до 11 млн. Мы меняем подход к зарплатному обслуживанию и предлагаем дополнительные выгоды клиентам: обнуляем комиссии по операциям, по вкладам даем повышенные ставки, а по кредитам уменьшаем проценты. Чтобы получать зарплату на карту ВТБ, не нужно писать заявление работодателю. Достаточно подключить ежемесячное автопополнение счета на сумму от 9 тысяч рублей в мобильном приложении. Что важно — деньги будут приходить без комиссии», — рассказал заместитель начальника управления «Зарплатные проекты» ВТБ Евгений Темяков.