Премиальный ЖК «Культура» открывает двери в мир роскоши

Квартирный фонд комплекса различен, поэтому удовлетворит даже самого требовательного покупателя. Можно выбрать небольшую квартиру от 23 метров или вложиться в более просторную — 110 метров. Главное, что планировка каждой из них продумана и эргономична. Существует возможность выбрать варианты предчистовой и чистовой отделки, что значительно сократит время и траты на ремонт.