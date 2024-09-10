Премиальный ЖК «Культура» открывает двери в мир роскоши

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
ЖК «Культура» от СК10 это абсолютно новый уровень строительства, благодаря которому формируется особый архитектурный стиль нашего города. Строгие линии белого камня на фасадах визуально отсылают к образцам европейских сооружений, а темный кирпич наследует традиции классического дореволюционного строительства.
Стильная архитектура всегда привлекала целеустремленных людей, способных оценить не только красоту в деталях, но и комфортное уединение. Плюс ко всему новый ЖК располагается в центре Ростова, а это значит жителям доступна развитая инфраструктура.
Центр города — это больше чем место, это стиль жизни. Это прогулки по старому Ростову, обилие ресторанов, магазинов и различных социальных объектов, число которых увеличилось благодаря застройщику СК10.
Для семей с детьми на территории комплекса предусмотрено строительство детского сада на 220 мест и школы на 550 мест. Также здесь возведут отдельно стоящую многоэтажную парковку на 800 мест.
В проект благоустройства открытых зон включены необычные арт-объекты, сухой фонтан, workout-площадки, спортивный стадион и велодорожки. Предусмотрено авторское озеленение территории. Новый комплекс находится в непосредственной близости от остановок общественного транспорта, что делает жизнь в нем еще более комфортной.
Квартирный фонд комплекса различен, поэтому удовлетворит даже самого требовательного покупателя. Можно выбрать небольшую квартиру от 23 метров или вложиться в более просторную — 110 метров. Главное, что планировка каждой из них продумана и эргономична. Существует возможность выбрать варианты предчистовой и чистовой отделки, что значительно сократит время и траты на ремонт.
Важно и то, что недвижимость в центре донской столицы всегда можно рассматривать как капитализацию свих активов, так как рост цен на жилье в данной локации наблюдается постоянно.
Не упустите возможность стать обладателем квартиры в престижном жилищном комплексе «Культура». Открывайте новые горизонты вашей жизни вместе с СК10!
В настоящий момент доступны скидочные предложения и рассрочка, подробную консультацию можно получить в отделе продаж по тел.: +7 (863)2042150 или по адресу ул. Текучева, 205.