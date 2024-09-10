В ЕДГ-2024 от «Единой России» победили 308 участников СВО

Борис Грызлов, председатель высшего совета «Единой России», сообщил, что всего партией было выдвинуто более 36 тысяч кандидатов. При этом во всех регионах ей удалось одержать уверенную победу. Он подчеркнул, что избиратели поддержали политику президента и доверили «Единой России» проводить его курс на всех уровнях власти. Грызлов добавил, что по итогам выборов заметно масштабное обновление партии. Об этом пишет портал mkset.ru.