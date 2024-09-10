В ЕДГ-2024 от «Единой России» победили 308 участников СВО

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Борис Грызлов, председатель высшего совета «Единой России», сообщил, что всего партией было выдвинуто более 36 тысяч кандидатов. При этом во всех регионах ей удалось одержать уверенную победу. Он подчеркнул, что избиратели поддержали политику президента и доверили «Единой России» проводить его курс на всех уровнях власти. Грызлов добавил, что по итогам выборов заметно масштабное обновление партии. Об этом пишет портал mkset.ru.
Владимир Якушев, врио секретаря генсовета партии, подробнее рассказал об итогах выборов. По его словам, «Единой России» удалось оставить за собой три мандата в Госдуму, которые разыгрывались на прошедших выборах. Один из них получил самовыдвиженец, которого партия поддерживала, а два других кандидата — от партии.
Кандидаты, выдвинутые «Единой Россией», победили и на выборах глав региона. Прямые выборы прошли в 21 регионе страны. В Ханты-Мансийском автономном округе и Республике Ингушетии голосование проходило на уровне законодательного собрания, и выборы признаны состоявшимися. Ещё в двух субъектах РФ местные законодательные собрания выберут главу региона позже.
Представитель партии добавил, что средний результат «Единой России» в 13 регионах, где прошли выборы в законодательные собрания, составляет 64,6%. В итоге партия получила 82% мандатов в законодательные собрания и 85% мандатов в представительные органы административных центров. Для сравнения: в 2019 году результаты партии были 66% и 64% соответственно.
Среди особенностей выборов 2024 года Якушев выделил победу 308 кандидатов, принимавших участие в СВО. Это означает, что выиграли на выборах 81% кандидатов из данной категории — показатель впечатляющий. Он добавил, что партия сопровождала их на протяжении всей избирательной кампании.
Врио секретаря генсовета «Единой России» также рассказал, что обновление депутатского корпуса партии составило 87%. Он добавил, что в ходе ЕДГ-2024 «Единая Россия» начала подготовку к следующей избирательной кампании, которая пройдет в 2026 году. Слова Владимира Якушева приводит портал ER.RU.