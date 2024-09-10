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Published Сегодня, 09:38

Modified Сегодня, 09:40

Updated Сегодня, 09:40

В коттеджном поселке «Красный сад» в Батайске улучшили сеть LTE

В коттеджном поселке «Красный сад» в Батайске улучшили сеть LTE

10 сентября 2024, 09:38
Фото: МТС
Модернизированное телеком оборудование от МТС установили на территории строящегося коттеджного поселка «Красный сад», который расположился в Батайске.

Модернизация покрыла территорию всего поселка. Сегодня здесь более десяти улиц, но поселок активно застраивается новыми домами. Также развивается и его инфраструктура, в том числе, образовательные учреждения.

— Батайск это крупный промышленный и развивающийся город донского края. Являясь городом-спутником Ростова он активно строится и развивается, а жители все чаще выбирают застройку на земельных участках. Однако для комфортного проживания требуется развитая инфраструктура и коммуникации. Наблюдая за ростом спроса на дома и участки, мы увеличили скорость мобильного интернета для абонентов, — отмечает директор МТС в Ростовской области Игорь Марьясов.
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