В коттеджном поселке «Красный сад» в Батайске улучшили сеть LTE

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
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Модернизация покрыла территорию всего поселка. Сегодня здесь более десяти улиц, но поселок активно застраивается новыми домами. Также развивается и его инфраструктура, в том числе, образовательные учреждения.
— Батайск это крупный промышленный и развивающийся город донского края. Являясь городом-спутником Ростова он активно строится и развивается, а жители все чаще выбирают застройку на земельных участках. Однако для комфортного проживания требуется развитая инфраструктура и коммуникации. Наблюдая за ростом спроса на дома и участки, мы увеличили скорость мобильного интернета для абонентов, — отмечает директор МТС в Ростовской области Игорь Марьясов.